晉升藍神的周柏豪去年底高調表態效忠，決意搣甩「港獨豪」身份，當然和賺錢有關，結果藍神投共後，即刻有機會現身官媒的跨年騷，主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》近日也在騰訊平台獲放生播映，可惜惹來網友劣評如潮，被評為「誰看誰後悔系列」，不但特技及劇情被狂踩，其中一個紅色辮子頭配煙熏眼晒肌肉的猴王造型，更被譏笑騎呢。

周柏豪去年接受陳百祥訪問，表明愛國心做「藍神」，希望摵甩小粉紅賜名「港獨豪」的名銜，在訪問中力斥香港後生仔未必了解內地國情，又指自己不斷默默耕耘做「自己的事」，帶契他年初現身官媒跨年騷，且主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》在騰訊平台獲放生，上周六於平台上架。

《混世四猴》故事講述周柏豪演像救世主的「靈明石猴」，不過因天界激戰，被打破金身墮入凡間經歷情劫。電影上架三天雖有2,100萬播放點擊，但內地網民劣評如潮，被批評得體無完膚，除了指對白淺白而露骨，有些場口更讓觀眾覺得好尷尬，當中最離譜是演員口形跟配音完全唔夾，落得「誰看誰後悔系列」的劣評。至於後期製作CG更是電影重災區，只屬手機級數，特別是戲中正邪終極大戰一場，柏豪化身過百個靈明石猴的巨人，跟吸收平民百姓變成巨人的大歹角對打，畫面假到嚇人，看到網民十分尷尬。

看五分鐘投降熄機

網民又指服裝與化妝都有粗製濫造的感覺，「靈明石猴」本來出自《西遊記》，孫悟空被指是靈明石猴的化身，《混世四猴》故事雖然沒有連繫到《西遊記》，周柏豪的造型卻跟過往不同版本《西遊記》的孫悟空十分相似，不過他一時紅毛一時金毛，面容偏白粉又厚，更玩埋smokey eyes妝容，有幾幕打開心口騷胸肌及腹肌，感覺騎呢。有網民表示看了五分鐘就投降熄機，也有人指就算較快六倍飛住睇都「看完也後悔」，豆瓣網評分大多僅有一粒星（五粒為滿分），並有網民指「周柏豪很缺錢嗎？」、「港星都來拍爛片的嗎？」

華仔談妻女惹共憤

北上掘金吸引，巨星如劉德華也在抖音落力宣傳。社交媒體Clubhouse近日成為中港台新寵兒，香港不少圈中人已陸續開設賬戶，但前日已在內地被禁，抖音始終是最普及的內地社交媒體之一。劉德華為宣傳電影《人潮洶湧》，上月開設首個抖音個人賬號，短短五日吸引了5,000萬fans關注，前日直播時有問必答，多年來甚少在香港傳媒提及妻女的他，自爆2008年跟朱麗倩註冊結婚後，沒有擺酒舉行婚宴，原因是他怕請漏朋友出席，所以索性一個也不請，華仔笑指：「所有都是朋友，我想了很久要不要開始關注，我透過鏡頭跟所有朋友說，其實我都想關注你，但我怕中間漏了一個，我結婚不擺酒就是這個原因。」但不少網友不接納華仔的解釋，指他為虛偽瞞婚的大話天王，更直言「偽人私隱要收得咁密， 原來係要吊高來賣個好價錢」。