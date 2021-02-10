女星出席活動時行性感，除了可以搶鏡，還可以為作品或活動帶起話題，入行逾35年的江欣燕相信定必深明此理，故她今日出席大店的劇集活動時，已經53歲的她仍落力谷胸上陣，心口肉頂到上近鎖骨處，而且她又不時彎身讓傳媒拍攝，十分識做！

江欣燕雖然做港台電視部節主持出身，又參加過新秀歌唱大賽，但她在TVB的王牌綜藝節目《歡樂今宵》的演出最深入民心，她又擅長扮嘢，其中扮已故香港天后梅艷芳十分神似，對於「打扮之道」，她確實比出席同一活動的其他前後輩更勝一籌。

譚凱琪為B女暫緩瘦身大計

另外，同場的譚凱琪去年10月誕下6.8磅B女Gabri，今日是她產後首度復出，看上去瘦了不少的譚凱琪坦言自己還未回復陀B前的磅數，因為現時正在餵人奶，為了要顧及BB的營養吸收，所以她注重營養多於一切。

譚凱琪指自己由孕期起已經很着重食物要夠營養、高蛋白質之餘也要低卡路里，但坐月時聽其他人的意見「要食多啲嘢先至可以有足夠營養畀BB」，加上產後身體很疲累，所以就狂食，可以一日吃足5至6餐，半夜起食也要有食物到肚。譚凱琪稱日前回顧生B後的照片作比較，發現頗大差別。

譚凱琪重投工作，她稱會掛念女兒，但希望做到家庭事業兩兼顧，而現在與其他人的話題，很多時候都在講湊B經，她希望從其他前輩身上學習。

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