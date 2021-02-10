特約報道｜作為貪靚一族，相信你都不能忍受著一件很皺的衣服見人，但每次出門都非常趕急，又何來有時間開個熨衫板出嚟熨衫！今個新年想要像DELUXE contributor、旅遊達人兼潮媽周雅霏（Faye Chow）一樣，以最佳狀態去示人，你就需要一個輕巧方便的手提蒸氣掛熨機！Faye誠意推介Philips全新手提式蒸氣掛熨機 GC810， 因為它最能滿足她的所有要求。

強勁蒸氣 二合一水平及垂直掛熨

作為working mom，經常同時間競賽，為小朋友打點一切後才有時間理自己，Faye分享：「手提蒸氣熨斗的吸引之處是方便，以前熨衫時又要開熨衫板又要準備熨斗，好多工具要準備。二合一手提式蒸氣掛熨機就無需掛熨板，利用隨機附送的熨衣墊加強承托力就可以水平或垂直掛熨。

另外，坊間有些手提掛熨機蒸氣量一般，較難熨平衣服，但Philips呢部蒸氣就很強勁，能持續輸出高達32克/分鐘，只需60秒便能快速預熱，具有兩段蒸氣設定，一次可熨服5件衣物，同囝囝去拜年就一次過熨埋佢啲衫，不用加水，3分鐘搞掂！方便快捷。

高溫蒸氣還可以快速殺菌達99.9%*，又能為衣物快速淨味除臭，疫情下就更方便處理外出後的大褸。而且設計小巧輕便，方便儲存，直接放廳也覺得很型格。」

無需調較溫度 輕鬆熨燙

Faye因為之前旅遊要經常出鏡所以買下了很多靚衫，就快新年同情人節，是時候可以拿出不同衣物來mix&match一下，準備不同造型見人。Philips的手提式蒸氣掛熨機就配備OptimalTEMP免調校溫控技術，最啱一眾時裝達人，毋須調校溫度，無論厚重或精緻布料都熨到，特別是女士們的絲質裙和恤衫，保證絕不熨焦。尖角設計更方便處理恤衫衣領或鈕釦等位置。

Philips手提式蒸氣掛熨機（建議零售價 HKD898），立即了解更多：https://bit.ly/39WkcxR

*由第三方研究所測試，經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型(消毒技術標準 2002-2.1.5)

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