現年68歲的資深演員吳孟達，7年前因病毒感染導致心臟衰竭，曾入深切治療部，走出鬼門關的達哥，康復後減少工作。最近達哥拍攝電影《少林寺之得寶傳奇》的花絮片段流出，片中達哥突然心臟不適，用手按着心口，流露痛苦表情，令人擔心。

當時達哥正在拍攝海報，擺出不同甫士，但突然面容扭曲，用右手按着心口位置，還痛到彎下身體，需要坐下休息，其間還不時用手揉胸，工作人都十分擔心，但敬業的達哥反而向大家道歉：「對不起」，身體情況稍為穩定後說：「歇兩分鐘、十分鐘沒有用的，就不要停了。」達哥雖然心臟不適，但沒有繼續休息，要求一定要拍完，直至完成工作後，換回衫預備離去的達哥，還向工作人員深深鞠躬致歉，表示不好意思。

7年前達哥在大陸石家莊拍電視劇時，因天氣寒冷患上感冒，當時不以為意，只服食感冒藥。1個月後與朋友到深圳辦理私務，出現呼吸困難，朋友急送他返港到浸會醫院，確診心臟急衰竭，入住深切治療部，兩度傳出死訊。出院後乏力氣喘，為身體着想，達哥戒酒又戒煙，他曾在訪問中透露:「根本冇諗過會發生咁嘅事，自己又唔係七老八十。思想改變晒喇，唔再執着，唔再緊張，成個人放鬆晒，因為世界唔係你想點就點。」

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