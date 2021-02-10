政府今日預告年初七起（2月18日）有條件放寬社交距離措施，包括食肆堂食可4人一枱、容許晚市堂食營業至晚上10時，相信戲院亦可重開，截至下星期，香港戲院於兩年間斷續停了164日，院商們特別是大院線公司都叫苦連天。雖然政府暫時只公佈餐廳要配合「安心出行」流動應用程式，不過戲院商相信措施會推廣到戲院。

有院商對《蘋果》表示，一直以來戲院門外都有「安心出行」的QR Code，雖然政府未公佈細節，不過相信好大機會戲院跟餐廳一樣，入場睇戲的觀眾要先「嘟」Code才可以入場或者選擇登記資料，才可以入場。不過該院商估計到時會出現好多爭拗，但目前首要處理的是為員工做肺炎的檢測。高先電影公司負責人、《狂舞派3》發行商Winnie曾回應《蘋果》戲院重開時，她表示「觀眾餓咗咁耐，一定好踴躍入返戲院」。

經歷去年底開始的戲院停業，已積壓聖誕節及農曆新年兩大檔期不少電影，下星期四（年初七）成為今年農曆年第一檔。據知打頭陣上映的會是黃修平執導，顏卓靈、蔡翰億BabyJohn主演的《狂舞3》、《Soul》，至於積壓多時，已在大陸及台灣放映的《拆彈專家2》及《神奇女俠1984》，亦會在首輪播出。至於本月25日的次輪電影，暫時已安排的有大陸電影《唐人街探案3》、《蠟筆小新》及早前鬧出歐陽靖（MC Jin）辱華風波的《魔物獵人》（Monster Hunter）。

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