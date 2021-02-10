《蘋果》聯同GOLDEN SCENE主辦的「蘋果 X 狂舞派 3 VS 3 街舞大賽」，旨在推廣街舞文化，讓各界街頭舞者交流切磋。早前已介紹八強隊伍中的四隊，《蘋果》繼續邀得劉敬雯（奶茶）及楊樂文（Lokman）為他們擔任導師，這次介紹的是擅長跳B-boying的Swift Soul及以Waacking為主打的Waackanda。

Swift Soul

「作為一個B-boy，我更加相信自由係要經過爭取先有，因為當我哋乜都唔講嘅時候，其實我哋就冇碇企、冇咗我哋自己嘅個性。」街舞組合Swift Soul成員李予信說。

Swift Soul共廿多位成員，這次以現任區議員李予信、演唱會舞蹈員細華與尼泊爾藉的Asu應戰，三人擅長歷史猶久的經典街舞B-boying。Bboying亦可稱為Breaking，舞種強調大量power move動作，結合體操及舞蹈於一身，細華說：「一開頭學breaking，就係睇人哋跳power move，嗰時覺得好有型就想學，跟住說跳到而家。」阿信最初接觸B-boy源於Cypher，他說：「Cypher嘅意思即係圍一個圈，大家將自己有嘅技巧同風格展示畀其他人睇。B-boy好注重style， 呢樣嘢令我最着迷，亦都係因為咁，令我留意多咗生活節奏同型態，點樣塑造我哋嘅思維。」舞齡只有五年的Asu，喜歡跳舞全因《舞出真我》電影系列：「太型啦，媾女呀，不過事實係媾唔到女，just a lot of dudes like this（只是結識到這些兄弟）。」

阿信指battle是街舞很常見的交流：「我哋會以舞技去交流切磋，有時候我哋有啲爭議呀、紛爭呢，都會嚟一個battle嘅形態去解決。」細華坦言現時香港街舞最輝煌的時候已過，曾經每月至少四、五個街舞比賽，現時因武漢肺炎疫情全部暫停。

疫情除了影響他們的練習場地、比賽停辦外，任職舞蹈員兼排舞師的細華，工作全部取消影響生計。他無奈表示：「就算到而家呢一刻，都係用緊儲落嘅積蓄。原本有大約八十幾場演唱會，容祖兒、陳奕迅同方皓玟都取消咗，夾夾埋埋講緊個收入都係六位數。」為了維持生計，細華惟有做裝修：「始終我唔係呢行，唔係你話要做就有得做，可能間中有一、兩單接咗會有啲錢，勉勉強強生活到。」

粗略計算，在香港時任全職舞蹈員的約50人，絕對是行內的精英份子。向來政策上從未大力支持藝術發展，當中街舞更是難上加難，即使只在街頭未有播放音樂的情況下跳舞，亦會被執法人員指他們阻街。加上武漢肺炎疫情，封閉場館、實施限聚令、令眾舞者幾乎無路可去。作為舞者兼區議員的阿信說：「我見到一班好出色嘅舞者、一班排舞室嘅大老闆，經歷好黑暗嘅一年，呢個係令我對於政府抗疫工作，十分之憤怒。咁多死捱難捱嘅舞者，包括我自己嘅隊友冇晒騷、冇班教、乜都冇，做咗十幾年dancer儲落啲技能，竟然一下子冇得用，仲要係生活都出問題。」

面對艱難的日子，幸好細華及阿信的家人表示諒解及支持，但仍是學生的Asu說：「屋企人會覺得跳舞係當做運動咁樣，但唔一定等於你個職業或者搵到錢，佢哋唔明對我嘅重要性，it’s much deeper，it’s in the soul（意義更深遠，它是我的靈魂）。」

Waackanda

另一支八強隊伍，是着重大量手部旋轉動作，配合風騷嫵媚甫士的Waacking，起源於70年代美國洛杉磯的同性戀酒吧，包含表達解放同性戀的意味。以Waacking為主打的Waackanda，由方川、哈哈及煎Pan組成，三人除了是隊友同時亦是師生。方川說：「我應該跳咗11年左右，點解鍾意跳舞真係好難講，已經變咗一個習慣，停一個星期我就會唔舒服，類似係咁。」他介紹哈哈及煎Pan的時候，搞笑說：「我唔識佢哋，其實佢哋係我學生。」

哈哈及煎Pan分別跳waacking約3年，煎Pan說：「跳舞係一個可以好方便尋找自己嘅過程。」方川即轉回認真mode，指跳舞是好好的哲學題：「可以研究由到外到內嗰種心情，李小龍嗰句 be water my friend，其實跳舞都有講到。」

原任空姐的哈哈，早前慘食無情雞，她說：「係呀，裁員嗰次囉都係。」身旁的方川說：「唔好提啦，佢會唔開心、會喊。」雖然哈哈立即澄清未有因此不快，但透露由於失業，家人亦難免有點施壓：「點都會講兩句，尤其係我而家冇咗份工，叫我快啲搵工，咁我都有返兼職，不過就返得好少。而家冇咗份工又多咗時間跳舞，佢就會話又出去跳舞呀咁，不過我冇諗過放棄跳舞，我又唔係用嚟謀生，都係一個興趣。」仍然是學生身份的煎Pan，直言沒有原因要放棄跳舞：「我覺得唔會因為任何嘢，而考慮放唔放棄一個興趣。」

相反，身為老師的方川說：「對唔住呀我錯，我係有諗過放棄、有諗過唔教班嘅。有一排我都係返全職，因為開始教班覺得好攰，不如搏一搏全職教班啦，去到收入開始OK，就即刻疫情，所以都好洩氣。」但是正面的心態，讓方川仍然堅持，他說：「我嘅心態係，試下再努力啲先，可能而家未夠努力呢，再努力啲可能成功。」

對於有熱誠的事，堅持才對得起自己，至少無悔曾經咬緊牙關默默付出過。

當你要放棄的時候，想想初心為何？

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