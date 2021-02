《蘋果》聯同GOLDEN SCENE主辦的「蘋果 X 狂舞派 3 VS 3 街舞大賽」,旨在推廣街舞文化,讓各界街頭舞者交流切磋。早前已介紹八強隊伍中的四隊,《蘋果》繼續邀得劉敬雯(奶茶)及楊樂文(Lokman)為他們擔任導師,這次介紹的是擅長跳B-boying的Swift Soul及以Waacking為主打的Waackanda。

Swift Soul

「作為一個B-boy,我更加相信自由係要經過爭取先有,因為當我哋乜都唔講嘅時候,其實我哋就冇碇企、冇咗我哋自己嘅個性。」街舞組合Swift Soul成員李予信說。

Swift Soul共廿多位成員,這次以現任區議員李予信、演唱會舞蹈員細華與尼泊爾藉的Asu應戰,三人擅長歷史猶久的經典街舞B-boying。Bboying亦可稱為Breaking,舞種強調大量power move動作,結合體操及舞蹈於一身,細華說:「一開頭學breaking,就係睇人哋跳power move,嗰時覺得好有型就想學,跟住說跳到而家。」阿信最初接觸B-boy源於Cypher,他說:「Cypher嘅意思即係圍一個圈,大家將自己有嘅技巧同風格展示畀其他人睇。B-boy好注重style, 呢樣嘢令我最着迷,亦都係因為咁,令我留意多咗生活節奏同型態,點樣塑造我哋嘅思維。」舞齡只有五年的Asu,喜歡跳舞全因《舞出真我》電影系列:「太型啦,媾女呀,不過事實係媾唔到女,just a lot of dudes like this(只是結識到這些兄弟)。」

阿信指battle是街舞很常見的交流:「我哋會以舞技去交流切磋,有時候我哋有啲爭議呀、紛爭呢,都會嚟一個battle嘅形態去解決。」細華坦言現時香港街舞最輝煌的時候已過,曾經每月至少四、五個街舞比賽,現時因武漢肺炎疫情全部暫停。

疫情除了影響他們的練習場地、比賽停辦外,任職舞蹈員兼排舞師的細華,工作全部取消影響生計。他無奈表示:「就算到而家呢一刻,都係用緊儲落嘅積蓄。原本有大約八十幾場演唱會,容祖兒、陳奕迅同方皓玟都取消咗,夾夾埋埋講緊個收入都係六位數。」為了維持生計,細華惟有做裝修:「始終我唔係呢行,唔係你話要做就有得做,可能間中有一、兩單接咗會有啲錢,勉勉強強生活到。」

粗略計算,在香港時任全職舞蹈員的約50人,絕對是行內的精英份子。向來政策上從未大力支持藝術發展,當中街舞更是難上加難,即使只在街頭未有播放音樂的情況下跳舞,亦會被執法人員指他們阻街。加上武漢肺炎疫情,封閉場館、實施限聚令、令眾舞者幾乎無路可去。作為舞者兼區議員的阿信說:「我見到一班好出色嘅舞者、一班排舞室嘅大老闆,經歷好黑暗嘅一年,呢個係令我對於政府抗疫工作,十分之憤怒。咁多死捱難捱嘅舞者,包括我自己嘅隊友冇晒騷、冇班教、乜都冇,做咗十幾年dancer儲落啲技能,竟然一下子冇得用,仲要係生活都出問題。」

面對艱難的日子,幸好細華及阿信的家人表示諒解及支持,但仍是學生的Asu說:「屋企人會覺得跳舞係當做運動咁樣,但唔一定等於你個職業或者搵到錢,佢哋唔明對我嘅重要性,it’s much deeper,it’s in the soul(意義更深遠,它是我的靈魂)。」

Waackanda

另一支八強隊伍,是着重大量手部旋轉動作,配合風騷嫵媚甫士的Waacking,起源於70年代美國洛杉磯的同性戀酒吧,包含表達解放同性戀的意味。以Waacking為主打的Waackanda,由方川、哈哈及煎Pan組成,三人除了是隊友同時亦是師生。方川說:「我應該跳咗11年左右,點解鍾意跳舞真係好難講,已經變咗一個習慣,停一個星期我就會唔舒服,類似係咁。」他介紹哈哈及煎Pan的時候,搞笑說:「我唔識佢哋,其實佢哋係我學生。」

哈哈及煎Pan分別跳waacking約3年,煎Pan說:「跳舞係一個可以好方便尋找自己嘅過程。」方川即轉回認真mode,指跳舞是好好的哲學題:「可以研究由到外到內嗰種心情,李小龍嗰句 be water my friend,其實跳舞都有講到。」

原任空姐的哈哈,早前慘食無情雞,她說:「係呀,裁員嗰次囉都係。」身旁的方川說:「唔好提啦,佢會唔開心、會喊。」雖然哈哈立即澄清未有因此不快,但透露由於失業,家人亦難免有點施壓:「點都會講兩句,尤其係我而家冇咗份工,叫我快啲搵工,咁我都有返兼職,不過就返得好少。而家冇咗份工又多咗時間跳舞,佢就會話又出去跳舞呀咁,不過我冇諗過放棄跳舞,我又唔係用嚟謀生,都係一個興趣。」仍然是學生身份的煎Pan,直言沒有原因要放棄跳舞:「我覺得唔會因為任何嘢,而考慮放唔放棄一個興趣。」

相反,身為老師的方川說:「對唔住呀我錯,我係有諗過放棄、有諗過唔教班嘅。有一排我都係返全職,因為開始教班覺得好攰,不如搏一搏全職教班啦,去到收入開始OK,就即刻疫情,所以都好洩氣。」但是正面的心態,讓方川仍然堅持,他說:「我嘅心態係,試下再努力啲先,可能而家未夠努力呢,再努力啲可能成功。」

對於有熱誠的事,堅持才對得起自己,至少無悔曾經咬緊牙關默默付出過。

當你要放棄的時候,想想初心為何?

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!