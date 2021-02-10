幸福人妻朱千雪和岑杏賢，日前聯同兩位「2Line黨」好姊妹湯洛雯和蔣家旻，齊齊上麥玲玲和阿Bob林盛斌的新節目，大談點先「嫁得好」。玲玲師傅就話若然要在圈中大紅大紫，女藝人通常好難嫁得好，因為如果好紅就一定有傷官星，而傷官星亦包含了剋夫星，所以女藝人通常只能在家庭和事業二擇其一。而4女的命盤，則以蔣家旻最適合食娛樂圈飯。

被玲玲師傅講中的朱千雪，當年正值上位，卻選擇急流勇退讀書嫁人。愛情至上的她，在節目中大談和醫生老公的婚姻生活，指二人現正享受過二人世界。她更大讚老公溫柔體貼，兩公婆相處融洽。當阿Bob問她老公是否靚仔時，她甜絲絲說：「我覺得靚仔咪得囉！」而此時湯洛雯踢爆朱千雪看似理智但對愛情卻十分執着，甚至帶點死纏爛打義無反顧。對另一半的容忍度更是令人驚嘆，湯洛雯說：「佢會話另一半去滾，我唔知咪算！」朱千雪不但冇否認，甚至話：「佢道歉就可以㗎喇，除非佢唔鍾意我。」另一方面，朱千雪又自覺入行8年冇人追求，此時湯洛雯又爆她根本不肯畀電話異性，有事只用email聯絡，當然冇異性敢追求。

而經常被人追問何時和筍盤馬國明結婚的湯洛雯，一聽「結婚」兩字就話感到厭倦，她笑言：「問題係我女仔嚟㗎嘛，人哋都未求婚，我點講啫，但如果佢求，我一定講。」她指和馬明屬一凹一凸性格。她說：「我鍾意講嘢，佢就會話：『你鍾意啦』、『幾好吖』、『無所謂啦』、『激死我』咁囉。」

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