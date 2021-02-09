每年農曆新年，入戲院睇賀歲片幾乎是指定動作，可是受武肺疫情影響，戲院自去年第三度停業至今，今個牛年惟有安在家中重溫過往經典港產賀歲片。梁詠琪早前接受《蘋果》訪問，也直言愛loop昔日經典賀歲港片，其中最愛重看2002年有份參演的《嚦咕嚦咕新年財》，對片中「裝假狗」色誘劉德華一幕最難忘。

撰文：羅如文

農曆新年大家都希望發大財，多年來的賀歲檔最受歡迎莫過於賭片，好像經常會重溫的《嚦咕嚦咕新年財》，就是以打麻雀為主題。2002年的《嚦咕嚦咕新年財》，由劉德華、梁詠琪主演，講述華仔演的麻雀大俠借助打麻雀望女友梁詠琪改變性格，戲中華仔一句經典對白︰「人品好，牌品自然好」值得回味。

自言拍喜劇特別放

對於觀眾經常會重溫《嚦》片，梁詠琪對《蘋果》表示自己也翻看了不下十數次，她說︰「過咗咁多年，知道大家仍然對呢部電影情有獨鍾，多年嚟嘅新年都帶無窮嘅歡樂畀大家，當然感到開心啦！」戲中被拒愛的梁詠琪，一度「裝假狗」至42吋，碧波蕩漾十分搞笑。回想起這場戲，梁詠琪說︰「拍喜劇自己都會特別放得開，最緊要係有喜劇效果，𠵱家自己睇返都覺得嗰幕幾可愛，哈哈！」至於哪一場戲令她最深刻？原來是其中一場打掃戲，她說︰「最難忘都係打掃嗰場戲，戲中我對華仔死心塌地，願意幫佢執屋、倒垃圾、洗車，但好離譜咁將啲垃圾塞晒落梳化底或掉出窗外。」

賭博題材深受歡迎

除了《嚦》片外，與賭博有關的賀歲片，離不開上世紀80年代由「肥姐」沈殿霞、董驃主演的《富貴逼人》系列，該片以買六合彩中獎為主題，梁詠琪說︰「印象最深刻係前輩肥姐同董驃嘅賀歲片《富貴逼人》系列，當時我大概十幾歲，記得呢套電影非常經典，𠵱家睇返都唔覺得過時。」此外，近年周潤發主演的《賭城風雲》系列，延續了《賭神》的支線故事，以賭場為題材也深受歡迎。