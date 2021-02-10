創世電視將於後日（大年初一）推出《笑口組新春online音樂分享會》，今日在大埔亞視總台舉行記者會，與亞洲電視控股有限公司簽約，節目屆時於亞洲電視平台播出，蔡國威、劉錫賢、亞姐蔡小蝶、何雙妍等人出席。

蔡國威於5年前離開亞視，今日重返娘家，他指自己好像一位遊客：「好新鮮、光猛咗，我連洗手間喺邊都唔知，冇晒方向感。」他指雖然今次受創世電視邀請，但事前亦有知會無綫。

至於蔡小蝶最近忙於拍片，希望可以開設頻道，她說：「拍啲日常片段，例如煮嘢食、穿搭。」她笑指自己沒有亞姐包袱，經常素顏出街，沒有形象可言。

工人上門追討200萬

對於有指亞視廠房變成虛擬幣礦場，亞洲電視控股有限公司執行董事陳偉傑表示每年負責處理周年報表，完全沒有這回事，至於3樓的電腦伺服器是儲存關於新聞、綜藝節目，強調只為瑞鑫礦場製作節目及推廣宣傳。

此外，有外判裝修工人昨日在亞視總台門外，追討200萬裝修費用，陳偉傑強調早已支付裝修費事直：「我噚日有落去處理，公司好早期已經畀晒數，設計師本身搵咗判頭，佢哋應該中間有啲數未清，佢哋又搵唔到設計師，係少少誤會，我聽講佢哋噚日已經解決咗。」

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