韓國電影界年度盛事「第41屆青龍電影獎頒獎禮」原定去年12月11日在仁川永宗島Paradise City舉行，不過受疫情影響延至昨晚透過網上方式舉行，現場不設觀眾。今屆頒獎禮由影后金惠秀與劇集《機智醫生生活》男星柳演錫擔任司儀，兩人已是第三度合作。

羅美蘭感謝導演

頒獎禮開始前由宋仲基出場介紹：「青龍電影獎這個名字讓很多電影人心動，今天感到有些空虛的不只我一個。2019年韓國電影累計觀眾人數達到一億多人，但2020年只達到四千萬人，佔三分之一，韓國電影界似乎停止了腳步。但即使在這樣的情況下，韓國電影仍然不斷向前發展。」大會率先頒發男女新人獎，分別由《堅持》的劉台午和《燦實也多福》的姜末琴獲得。之後就頒發最多觀眾獎，《與神同行》導演金容華執導的《白頭山：火山浩劫》以825.2萬觀影人次獲得冠軍。鄭有美和劉亞仁分別憑《82年生的金智英》及《無聲無息》獲人氣明星獎，劉亞仁搞笑表示：「我之前雖然獲得了很多獎項，但最想獲得人氣明星獎，我最近渴望得到人氣。」而鄭有美對獲獎大感愕然。

及後第二部頒發最佳男配角，由《從邪惡中拯救我》的朴正民撼贏眾前輩奪獎，最佳女配角由《三進集團英文TOEIC班》的李絮獲得。壓軸大獎由上屆影帝鄭雨盛孖韓孝珠頒獎，已憑《無聲無息》奪人氣獎的劉亞仁，第二度封影帝，34歲的他得獎後表現激動，更講到超時被大會播音樂催促，他說：「從很多前輩們那裏學到了很多，我認為他們是為了培養作為演員的夢想而守護我，謝謝。作為演員一年一年地過去，我開始考慮要參與哪部作品，洪導演的提議讓我想起了作為演員的第一印象，我隨時準備被使用，請盡情地拿去用吧。」影后則由《誠實選舉媽》、45歲的羅美蘭撼贏金喜愛及鄭有美等奪得。羅美蘭在台上忍不住激動流淚：「因為是喜劇電影，所以很感謝導演，過去曾在青龍電影節上獲得配角獎，曾開玩笑表示下次拿主角獎時再問候大家，但一有份提名後就獲獎了，不知道這是怎麼回事。可能是因為去年太累了，才給我帶來小小的歡笑。」最佳電影由李秉憲主演的《南山的部長們》奪得。

李侑菲紅色突圍

此外，眾入圍演員及頒獎嘉賓抵着嚴寒天氣現身紅毯上，收起豐滿身材的金惠秀，僅以露肩裙示人，有份爭影后的36歲申敏兒包到上頸，密實現身顯老態，憑韓劇《夫妻的世界》再創事業高峯的金喜愛以電影《致允熙》爭影后，她穿上白色禮服晒美腿登場，由於眾女星多以黑、白色的禮服出席，令穿紅裙的李侑菲更為搶眼。大會現場防疫措施做到十足，眾星入場前都需要戴上口罩及量度體溫。場內的嘉賓也要保持社交距離及以膠板作阻隔，頒獎嘉賓頒獎時就戴上手套，以防萬一。