早前轉戰網上、開設頻道做YouTuber的布偉傑，今日在茘枝角為其開設的教育中心舉行開幕儀式，並邀得圈中好友河國榮、王俊棠到場支持。布偉傑表示希望透過遊戲讓學生提升自信、創意、表達能力，他說：「而家開咗一班大人班，4至6人，唔想太多人聚埋一齊。」

談到逆市開舖，布偉傑說：「有慈善機構同業主畀我哋非常之優惠價，管理費又平，所以我好有信心。」問到今次的投資額？他說：「我唔使點投資，因為真係好優惠，而且好多遊戲道具本身都有，要投資都係投資我自己啲時間。」會否邀請好友河國榮幫手教英文？布偉傑謂開英文班是下一步計劃。

至於河國榮則提到最近忙於整理家中約一萬張菲林，他稱回憶是最寶貴，他謂：「睇返啲相先至記返起以前嘅事，好開心，而家每日scan兩筒菲林，但係好多工序，所以我諗要用8個月時間。」河國榮又透露自己會在3月會接拍一部電影，在戲中飾演1997年的政治部警官。

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