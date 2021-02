曾經「瘋靡」網絡、衝擊不少香港人聽覺的張如城,潛伏了5年再次被派歌,昨日有一個名為「Sun King」的YouTube用戶,上載了一條長達13分49秒、名為「Jacky Cheung亞洲神童張如城慈善音樂會Charity performance come from Jacky Cheung The child prodigy of Asia」的片段到YouTube上,趁着年廿八,為大家一洗頹氣,洗滌好心靈迎接牛年。

張如城的「演唱會」開始前,先有一名自稱姓許的音樂老師,用旁述方式跟大家重溫亞洲神童張如城由13歲開始出道至今的威水史,包括創作歌曲宣傳和讚美香港,獲大陸市委、政協及公安局等政府部門讚許,強調他以13歲之齡所達到的成就無人能及,認真驚嘆。

然後許老師就控訴張如城多年在網上遭欺凌和惡意中傷,上載的影片又被惡意舉報,甚至指有不法之徒在維基百科和香港網絡大典上撰寫假內容誤導大眾和傳媒,令城城形象受損,實在叫人氣憤。13分49秒的短片內許老師足足佔上4分50秒來講解,更有17次提到「亞洲神童張如城」,叫人印象深刻。

剩下的7分鐘,我們終於可以欣賞到城城的演出,分別獻唱2016年的作品《路上》和大眾最耳熟能詳的《友誼的光彩》,城城以花花和「紅噹噹」的歌衫現身荔枝角公園的中式庭園忘情演唱,聽眾不論是心靈還是思想都被受洗滌潔淨。中間又加插在錄音室唱歌的片段,最叫人驚喜的是城城背後有白臉財神幫手彈結他、鋼琴和打鼓助慶,相信是想祝觀眾新一年吉星高照,令人如沐春風。

13分49秒一閃即過,然後兩曲過後,沒有然後了,未夠喉的觀眾只能Replay再度重溫。上載影片的是SUN KING太陽皇娛樂製作,遺憾的是未有在影片下方開啟留言功能,令喜歡城城的朋友未能透過留言向城城表達支持和讚賞,很是可惜。

在連登討論區中,不少網民都激情討論城城的演出,有人稱有城城的時代是最美好,以他的才華「我諗佢去到80歲都係神童」、「個MV啲品味真係唔簡單」,更有網民稱城城已超越關菊英和關心妍,相當巴閉。