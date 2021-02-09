39歲日本女星安達祐實擁有不老童顏，成功由童星轉型成為演技派，在藝能界仍保持一定人氣，最近就黐鬍鬚及戴上眼鏡代言麥片廣告。

前日，安達祐實接受NHK直播節目訪問，談起兩歲已出道做童星，至今已有37年演藝資歷，27年前因主演日劇《沒有家的女孩》爆紅，她笑說：「我那時候背台詞的速度很快，看過一次劇本就像拍了照一樣，幾乎過目不忘，完全不覺得辛苦。」安達祐實自嘲到了現在這個年紀就不行了，就算背了好幾次也很難入腦。

被問到為甚麼好像不會變老，安達祐實稱自己的細胞也慢慢衰老，可能只是速度比較慢。安達祐實更提到2014年11月與攝影師桑島智輝再婚，大讚老公是隨時都讓她保持心情愉快的人，可能因為婚姻幸福沒有煩惱，才讓她看起來比實際年齡年輕。

安達祐實與諧星前夫井戶田潤所生的女兒已經14歲，她透露看到女兒就會想到年輕時的自己，安達說：「我們很似樣，相像的程度就像是在回看我年輕時的演出一樣。」兩母女感情要好，時常會外出shopping買靚衫，就連衣服尺寸亦差不多，會交換穿或是買同款的母女裝，乖女甚至會對她的穿着打扮提出意見，對這樣的生活方式，她也很樂在其中。

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