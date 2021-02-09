每年農曆新年，入戲院睇戲幾乎是放假指定動作，可是今年因武漢肺炎疫情影響，戲院第三度停業至今。今個牛年，將成為香港戲院史上，首個農曆年冇得入場睇賀歲片的一年，惟有安坐家中重溫過往經典港產賀歲片。過往最多人想重溫的賀歲片，必選《嚦咕嚦咕新年財》和《家有囍事》，有份主演《嚦》片的梁詠琪也重溫過十多次，除此之外，還有甚麼好選擇？《蘋果》為大家推介一些經典賀歲片，劃分為五大類︰以賭為先、囍事系列、星爺經典、男神贈興、喜慶之作，相信總有一部啱你睇。

以賭為先

新年流流，大家都會聚埋打吓麻雀、玩吓魚蝦蟹，好像大家經常會重溫的賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》，就是以打麻雀為主題。2002年的《嚦咕嚦咕新年財》，由劉德華、梁詠琪（GiGi）主演，講述華仔演的麻雀大俠借助打麻雀望女友GiGi開竅改變其性格，戲中華仔一句經典對白︰「人品好，牌品自然好。」值得回味。

對於《嚦》片觀眾經常會重溫，GiGi對《蘋果》表示︰「過咗咁多年，知道大家仍然對呢部電影情有獨鍾，多年來嘅新年都帶無窮歡樂畀大家，當然感到開心啦！」而她自己重溫這部戲都不下十數次，當中有不少對白，至今她仍可以倒背如流。

戲中被拒愛的GiGi，一度「裝假胸」至42吋，big波蕩漾十分搞笑。她回想這場戲也會心微笑，她說︰「其實拍喜劇自己都會特別放得開，最緊要係有喜劇效果，而家自己睇返都覺得嗰幕幾可愛，哈哈！」至於哪一場戲她最深刻？原來是一場執屋戲，她說︰「最難忘都係打掃嗰場戲，戲中我對華仔死心塌地，願意幫佢執屋、倒垃圾、洗車，但我好離譜咁將啲垃圾塞晒落梳化底或掉晒出窗外。」

除了《嚦》片外，與賭博有關的賀歲片，離不開上世紀80年代由肥姐、董驃主演的《富貴逼人》系列，該片以買六合彩中獎為主題，連GiGi都說︰「印象最深刻係前輩肥姐同董標嘅賀歲片《富貴逼人》系列，當時我大概十幾歲，記得呢套電影非常經典，而家睇返都唔覺得過時。」除此之外，近年周潤發主演的《賭城風雲》系列，更延續《賭神》的支線故事，以賭場為題材。

推介︰《嚦咕嚦咕新年財》、《富貴逼人》、《富貴再逼人》、《富貴再三逼人》、《賭城風雲》、《賭城風雲II》、《賭城風雲III》

囍事系列

賀歲片中《家有囍事》可說是經典中的經典，不但巨星雲集，其啜核抵死的劇情，令觀眾再三回味。好像周星馳與張曼玉重演西片《人鬼情未了》做陶瓷一幕外，兩人接吻的「巴黎鐵塔反轉再反轉」絕招，令人拍案叫絕。

《家》片是觀眾心目中最想重溫的賀歲片之一，主演兼監製黃百鳴對《蘋果》表示︰「最多人想重溫《家》片我當然開心，當年拍得好快又拍得好開心。」談到最令他難忘的戲份，他說︰「好多段戲都好值得懷念，如果要揀，我最難忘就係三兄弟食早餐嗰一場戲，尤其係張國榮講嗰句：『生仔好痛㗎！』」

《家》片當年錄得4,899萬元票房，成為當年最高票房亞軍，敗給同年上映、星爺主演的《審死官》。而黃百鳴多年來在賀歲片中可說是出現最多之人，他除了監製及主演《家有囍事》系列、《花田囍事》系列外，早年他又為《最佳拍檔》系列擔任編劇。2010年起他更連續4年與曾志偉打對台拍賀歲片，惡鬥一番，到2014年雙方才合作拍賀歲片《六福喜事》，可謂皆大歡喜。

問到黃百鳴為何鍾情拍賀歲片，他說︰「我拍賀歲片當然有情意結，而且賀歲片通常都係全年最賣座嘅檔期，票房通常都會破紀錄。」對於今年戲院關閉，史上首年沒有賀歲片看，他也大感無奈︰「過年過節一家大細開開心心入場睇戲，可惜過去一年疫情影響，大家都好唔開心，而家政府三度閂戲院，真係好無奈。」

推介︰《家有囍事》、《97家有囍事》、《家有囍事2009》、《家有囍事2020》、《花田囍事》、《花田囍事2010》、《最強囍事》、《六福喜事》

星爺經典

談到賀歲片，不得不提周星馳的電影，自1991年《整蠱專家》後，連續9年都有他主演的電影在賀歲檔期上映，如《家有囍事》、《逃學威龍之龍過雞年》、《破壞之王》、《西遊記大結局之仙履奇緣》、《大內密探零零發》、《97家有囍事》、《行運一條龍》、《喜劇之王》，套套都穩坐當年最高票房十位以內。

及後星爺雖然減產，幾年才製作一部電影，但他拍的電影如《長江7號》、《西遊‧降魔篇》、《美人魚》都會在賀歲檔上映，星爺可說是賀歲片常客。當中星爺於2008年的作品《長江7號》，票房大收之餘，更成為位列香港影史華語片票房第七名。

推介︰《逃學威龍之龍過雞年》、《破壞之王》、《大內密探零零發》、《行運一條龍》、《喜劇之王》、《整蠱專家》、《西遊記大結局之仙履奇緣》、《長江7號》

男神贈興

過往不少一線明星都有參與過賀歲片，如影帝周潤發就佔了幾部，好像1988年發哥首度參與賀歲片《八星報喜》，這部充滿濃厚節日氣氛的喜劇，不只獲觀眾垂青，成為當年港片年度票房冠軍，導演杜琪峯更惡搞《英雄本色》的銀紙點煙經典一幕。之後杜琪峯再以《阿郎的故事》原班人馬發哥和張艾嘉等打造賀歲片《吉星拱照》，其後發哥的《我愛扭紋柴》及近年《賭城風雲》系列都安排在賀歲檔上映。

至於張國榮，除了在《家有囍事》的「娘娘腔」演繹，又在《花田囍事》男扮女裝，到後來的《大富之家》、《金玉滿堂》、《九星報喜》都充滿新年氣氛。而男神古天樂亦是拍賀歲片常客，如《百年好合》、《最強囍事》、《八星抱喜》等。2015年他更有三部賀歲片《12金鴨》、《衝上雲霄》和《浮華宴》同期上映，自己打自己認真巴閉。

此外，近年成為賀歲片男神的黃子華，其實早年他拍過《一蚊雞保鑣》、《嚦咕嚦咕對對碰》，可是兩片都並不起眼，而他更一度被嘲「票房毒藥」。不過世事無絕對，他於2018年主演《棟篤特工》，以及去年賣樓籌資金拍的《乜代宗師》，兩部戲都登上年度票房冠軍，一雪前恥。

推介︰《八星報喜》、《吉星高照》、《百年好合》、《八星抱喜》、《大富之家》、《金玉滿堂》、《乜代宗師》

喜慶之作

賀歲片中以喜慶字眼作為片名的亦有不少，好像早年的《恭喜發財》、《財神到》、《吉星拱照》、《福星高照》等。數到最經典不得不提《射鵰英雄傳之東成西就》，戲中梁朝偉一幕「孖膶腸」造型，引發笑彈，令觀眾留下深刻印象。其實偉仔亦拍過賀歲片《行運超人》，從風水命理故事來賀新春。雖然偉仔是影帝級人馬，但不得不提他1994年主演的賀歲片《神龍賭聖之旗開得勝》，被稱為史上最爛電影，戲中以賭局大戰為背景，當時該片被形容劇情爛到核爆，要不要重溫，觀眾真是要三思。

推介︰《射鵰英雄傳之東成西就》、《神龍賭聖之旗開得勝》、《吉星拱照》、《福星高照》、《財神到》、《恭喜發財》

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