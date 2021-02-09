根據《福布斯》公佈的2020年香港50大富豪榜，恒基地產創辦人、人稱四叔的李兆基，以304億美元身家，成為香港首富，超越已蟬聯21年首富寶座的長和資深顧問李嘉誠。去年四叔因年屆91歲高齡，交棒予兩位兒子李家傑及李家誠。而當年嫁給李家誠的徐子淇（Cathy）從灰姑娘到千億媳婦，自然令不少女生羨慕。其實每個人際遇好不好，我覺得與性格有莫大關係，Cathy就是一位很聰明和細心、嘴很甜的人，跟她相處不會感到有壓力，她總會在別人身上找到可以讚美的地方，見她與老公相處時，可以看出李家誠對她很尊重。

記得李家誠（Martin）由2016年至去年一直捲入一單好詭異的緋聞，坊間盛傳女星CC與一位有妻室的超級富二代發展地下情，雖然沒有指名道姓說是誰，但一直有暗示令人去聯想是Martin，所以有次與他兩夫婦吃飯時，談起了這個坊間傳聞，Cathy跟我說：「有聽過，但我絕對相信老公，我都聽過有人借我哋大做文章。我好清楚老公係唔認識呢位女星，但點解出面一直有人講呢件事，係咪有人存心造謠？」接住Martin也表態：「我真係唔識佢，俾人咁樣傳法，最初我都冇放喺心上，只要老婆信我，我都冇理，但呢單嘢一直係咁傳落去，傳咗年幾，仲未完，我開始想追查吓，到底係乜嘢有心人要作啲咁嘅嘢出嚟！」

前年傳得最盛時，已經傳到CC女星秘密在外地生下一子，暗示父親身份不簡單，我曾經與徐子淇夫婦提過這個新傳聞，Martin都覺得好厭煩，因為他私底下有採取過法律行動，希望謠言可以平息，但沒想到還是不斷有新花款：「其實我覺得呢啲謠傳係好奇怪，啲人傳呢位女星生咗小朋友，咁呢位女星生小朋友又關我乜事呢！點解要將我拉埋嚟講，我本來都唔想理呢啲坊間八卦新聞，但係咁俾人亂講，真係會激氣。」

據我所知，這單緋聞的由來，其實主要是因為這位CC有一部電影要上映，有關宣傳團隊想自製緋聞谷宣傳，以為搞一單與超級富二代有緋聞，又指富二代送她名牌手袋、珠寶外，還教她投資買屋買舖，令女星變成小富婆，自己住半山豪宅外，連家人都受惠，一樣得到富二代送千萬豪宅，講到真的一樣，他們覺得會夠爆，只要一直不公開超級富二代名字就可以令人猜想，讓新聞不斷發酵落去；但沒料到有雜誌為吸引眼球加鹽添醋引人亂聯想某某富二代，好快越傳越烈，已經傳到徐子淇夫妻耳中，甚至去問他們是甚麼一回事，所以他們不得不關注這傳言。後來女星的宣傳團隊也知玩大了，CC突然向傳媒改口叫大家不用猜測：「根本沒這個人存在！」

徐子淇嫁入豪門後，頭等事項，當然是生兒育女，因老爺四叔不止一次在媒體上表示想抱孫子，徐子淇也爭氣為千億家族誕下2女2子，總算對四叔有交代，而且產後她就全心全意照顧家庭，一個人要照顧4個小孩，其實是很累的，她知道小朋友特別需要愛，所以大部份時間都放在孩子們身上，對於孩子們日常的生活照顧和讀書溫習，她都會親自過問。徐子淇以前讀書成績就好優異，她對子女教育當然緊張，絕對不會假手於人。四叔是看到兒媳對整個家庭的付出，對她是十分滿意。

2004年徐子淇傳出與李家誠拍拖，但當時兩人都未承認戀情，隔年她就去了倫敦政治經濟學院修讀性別與媒體碩士課程。記得她在英國留學時期，有幾位行家去了英國探她，然後她帶了記者朋友去了一間有名的餐廳晚飯，但沒想到這餐廳菜煮得不好吃，名大於實，Cathy二話不說就立刻埋單要轉場。

Cathy是很擔心招呼朋友不周，我聽其中一位在場的女行家S姐說：「其實我哋只係想表達間餐廳麻麻地，但冇諗住要去其他地方再食，因為佢（Cathy）一心一意以為帶我哋去間有名餐廳食好嘢，點知唔合我哋胃口，佢覺得鬼死咁唔好意思，埋單走人即刻帶我哋去咗另一間餐廳，我哋話唔使轉，好一餐唔好一餐，但佢都堅持要轉，搞到我哋去到第二間餐廳時，唔理好唔好食都話唔錯啦！佢對人係好細心，好識照顧別人感受，嗰時我已經同佢講，識o氹人嘅女仔肯定唔會嫁得差。而事實上佢喺英國讀書時，我哋發現李家誠不時有打畀佢，已經感覺到佢好大機會嫁入豪門。」

----------

作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！