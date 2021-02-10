現實版「灰姑娘」郭嘉文（Karmen）自從成為「楷女郎」後，從此升呢唔使在大台捱騾仔，而只得28歲的她，已手執價值過億元的九龍塘逸瓏天池屋，生活無憂。話晒同城中超級筍盤拍拖，Karmen一動一靜註定受外界注目，可是早前她卻忽然在IG放負，惹來情變風波，不過李澤楷很快平息外界的疑慮，親自回覆傳媒指Karmen因為有兩個好友離世才會一時感觸。可見李澤楷洞悉女友一切近況，同時亦間接否認分手推測。

Karmen和小小超拍拖4年，雙方對感情生活一向低調，不過外界卻經常猜測二人何時拉埋天窗，昨日Karmen忽然在IG上載幾條穿婚紗的短片，片中Karmen對着鏡頭一時幸福甜笑，一時俏皮單眼，正當網民以為她終於有着落，誰知好友林凱恩卻「亂入」，和她齊齊穿上婚紗影相，Karmen更搞笑留言：「抱歉要讓你們失望，又是她！」又說：「又係你呀，林生！」

雖然還未嫁得出，但平時衣着保守密實的Karmen，在短片中，卻罕有以低胸婚紗示人，其3吋「事業線」更十分養眼，有網民驚訝她禾稈冚珍珠，原來屬有料之人。

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