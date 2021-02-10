台灣藝人羅志祥（小豬）去年被拍拖9年的周揚青踢爆多次出軌，喜歡與朋友玩「多人運動」，更指他與旗下藝人有不正當關係，賤男形象令他事業直插谷底。繼周揚青爆料後，台灣女藝人呂亞晞（格格）亦爆出小豬曾傳過短訊給她，問她「飯店在哪？」、「（衣服）有沒有很緊」等，格格當時就狠批小豬不尊重女性。對於格格的批評，原來正密謀復出的小豬，上月就向格格發出律師信，要求她在5天內公開道歉，如果對方不道歉的話就會作出控告。

據台灣《蘋果新聞網》消息指，小豬上月向格格發出的律師信內，提到她爆出的「飯店在哪？」、「（衣服）有沒有很緊」屬不實等言論，侵犯了小豬的名譽權。而小豬事後亦透過朋友指傳訊息給她的並自己本人，要求格格盡快澄清，至於格格則向她跟小豬的共同朋友表示為此事感到抱歉，雖然有指格格願意澄清及道歉，但到現在仍未做出任何舉動，故出律師信希望格格在5日內公開向小豬道歉，「否則將循法律途徑解決，以維權益。」

指小豬可以去報警

而格格向台灣《蘋果》證實收到小豬寄來的律師信，不過她坦言自己講的全部是真話，故不會道歉，更反寸小豬如果沒有做過，大可以去報警：「基本上我覺得沒有必要道歉，因為對話確實存在，我也只是把這事情陳述出來。倘若不是你，你回到台灣可以報警和備案，但是他都沒有做，只是請中間人不斷訊息，要求我道歉，我也不確定這中間人是否真的受到小豬委託。」

格格又揚言小豬今次找的「中間人」職業有點奇怪：「他PO文都是找飯局妹等奇怪的事情，不曉得羅志祥為何要找這人來做這件事。」又指「中間人」對她的行蹤似乎瞭如指掌：「我就說我感冒，中間人說，『你不是在哪裏唱歌？不覺得你有感冒。』我問他怎麼會知道我在哪裏，是在跟蹤我嗎？我很怕是瘋狂粉絲在亂，就一直等。現在收到存證信函了，請律師查證中」。

格格堅持不會道歉

雖然收到小豬委託的律師信，但格格堅決不道歉：「第一，他聲明稿說我捏造，但我沒有捏造，我是陳述事實。倘若這真的不是他，（或許）被冒用賬號，以法律責任來說，舉證責任應該是羅志祥，不能因為我沒權沒勢，就應該道歉。當時我也呼籲女性朋友，倘若碰到這種事情，應該勇敢說出來，不知道要道甚麼歉。」她說事件發生後，仍然正常接工作，不過同時亦因安全問題推掉很多公開工作：「因為有點害怕出現在公開場合，會有生命安全的問題。」

至於小豬的經理人公司則表示，格格曾私下跟朋友說誤會小豬，要向小豬道歉，不過由於一直沒有，故向她發出「存證信函」，而對於小豬的復出計劃，經理人就表示仍在計劃中，有新消息會向大家報告。

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