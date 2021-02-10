本港武漢肺炎感染人數稍見回落，社會普遍聲音都要求放寬限聚令及重開娛樂場所，今日政府宣佈下星期四（年初七）將放寬限聚令，戲院配合安心出行可重開。電影商積壓聖誕節及新曆年的影期，都磨拳擦掌排片上映。當中包括原定去年農曆年放映的大陸電影《唐人街探案3》已安排20號放映優先場，25號正式上映。在重開前的真空期，有蕭定一製作的網劇《向西聞記 新春sp︰阿姨！我不想努力了》，安排年初一網上賀歲。

《向》片結集兩大青春組合阿Dee@Error及Tiger@Mirror，夥拍盧覓雪、泥鯭@RubberBand演出。盧覓雪今趟獻出螢光幕首次爆粗，她演的富婆在戲中跟泥鯭互相問候。她表示爆粗是人次常情，沒有大不了︰「其實我2019年下半年到而家，呢年半入面，我嘅日常生活都充滿住粗口，除咗聽人講好多粗口，我自己都講咗好多粗口，都冇諗過自己講粗口講到咁流利，所以呢個角色講粗口對我嚟講冇難度。」另一新嘗試就係食煙，盧覓雪一向沒有抽煙習慣，雖然鏡頭前學到似模似樣，不過導演一叫停機時，她就要漱口「好難受，啲味道難頂到爆炸」。

阿Dee飾演的古惑仔，不時會在劇中爆港片金句，包括會重現《97古惑仔：戰無不勝》中萬梓良教陳浩南鄭伊健點做大事的金句「從來做大事講三樣嘢，銀紙！銀紙！同埋銀紙呀！」，之後又玩張家輝在《掃毒》中的經典對白「耶穌都留佢唔住呀！」他表示想大家睇完後，可以recall返港產片回憶︰「如果未聽過嘅就當係廢話笑咗去，最緊要大家開心，笑得出係我最大希望。」

《西》片故事講述阿Dee為天水圍落難古惑仔，被人追打到旺角，誤打誤撞之下闖入舞廳避難，因而結識了跳舞老師的Tiger及舞廳經理泥鯭，阿Dee同盧覓雪擦出一段似是而非的曖昧感情。

另外，原定上年農曆年上映的大陸電影《唐人街探案3》，已定於新春第二檔上映，今趟除原先班底王寶強、劉昊然、妻夫木聰，再加入Tony Jaa、長澤雅美、淺野忠信、三浦友和、鈴木保奈美等日本紅星演出。曾在《唐3》MV《恭喜發財2020》出鏡兼開腔的劉德華同文詠珊會是片尾，以彩強形式出院，亦預告第4集有可能加入劉德華。

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