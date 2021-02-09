食衞局局長陳女士又出來為防疫「獻計」，呼籲市民拜年時盡量不要進食。拜託，高官群組的訊息我們已受夠了。不是大家長式的提醒，就是「殭化」面容播放愚蠢話。香港人之螞蟻日常，早已乾竭得像寒風吹過也不幸被遺漏了的冬葉，最後還得待着被車輪輾碎。

面向高官群組，當今市民幾乎清一色譏笑，惟有人人苦中作樂，你說又能怎樣？生活最終無力得被迫在浪濤中流徙，四肢朝天，載浮載沉，完全軟弱得撐不開的眼皮，只有裝作若無其事靜靜閉上，然後天上不知道總有一束哪來的光線，難道就這麼輕易蒙主寵召？這組鏡頭是荷李活電影最喜歡用來交代死亡訴說絕望。

且看自命智商超凡160的勞福局羅局長提到，對未來香港失業率不表樂觀！這還需要局長強調嗎？這種例行公務姿態，按本子辦事正正符合不做不錯標準官僚精神，水深火熱的基層打工仔莫嘆奈何。應變救援政策談不了，解燃眉之急也可以給個說法吧？局長表示不要將最低工資視之為解決在職貧窮及低收入家庭的辦法，那麼請問又有甚麼解決方法？道理簡單得如飛行服務隊打救人命，是否需要等到跌落山崖才出動？高官群組這類搬字過紙式思維，小市民實在不無傷感。每次看到他們面向公眾，低性能機械式應對，從來不敢奢想高官群組與民同在，但好歹也要活得像個人，基本定性為活人，需有思考有脈搏有知覺。遺憾他們總為自己過錯託詞推搪，擔了個官位卻原來在上實習班。

話說世界首富馬斯克智商輸了給羅局長，這位生於南非的美國人馬斯克正在野心勃勃改變世界，努力實踐火星夢。回頭看看我們這個家的羅氏在喊大眾年廿八清潔要小心，因為疫情「會多咗唔熟手嘅人抹窗」，哎吔，危險喎！不忘奉上抹窗小貼士。

香港人年關難過，度歲中一紙揮春一碗湯圓，不外乎是沖喜一下。迎來將是何樣的撲面風霜？ 幾十年人生，真箇第一回如此徹底感受到精英香港的「桃花依舊，人面全非」。

撰文：陳海琪

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藍調時光

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。