日本政府為表揚那些對當地社會及公共福利或文化事業做出貢獻人士，於上月30日頒發紺綬褒章，得到褒章的藝人包括樂壇天后濱崎步、SMAP前成員中居正廣和香取慎吾、組合AAA成員西島隆弘和40歲男星高橋一生等，當中中居除了褒章外亦獲得獎杯。

據日本內閣府指出，紺綬褒章是表揚向國家、地方公共團體或公益團體捐出超過500萬日圓（約37萬港元）的善心人士，而獎杯則是頒給付出更多的人。雖然具體的數字並未有公佈，但中居去年曾經向《讀賣新聞》成立的「東京武漢肺炎醫療支援基金」捐出1,000萬日圓（約74萬港元）善款，而香取亦與日本財團成立「LOVE POCKET FUND」支援武肺，步姐和西島則分別向醫療機構捐出1,000萬日圓。在官報中，於2014年嫁給男星田中哲司的41歲女星仲間由紀惠亦榜上有名，並以「田中由紀惠」之名刊登，不過卻未見傳媒報道，而高橋一生亦只有少量傳媒公佈其名，令網民懷疑兩人只是同名同姓，捐款者可能另有其人。另外，官報還擅自將步姐用開「步」字平假名「あゆみ」的名稱，改成漢字，令網民感到驚訝。

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