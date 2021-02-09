每年賀歲檔期都是片商必爭之地，過往不少一線明星如周星馳、周潤發及梁朝偉都曾參與過，當中周星馳於2008年的作品《長江7號》，票房大收之餘，更成為位列香港影史華語片票房第七名。

周星馳 經典常客

周星馳自1991年《整蠱專家》上映後，連續九年都有他主演的電影在賀歲檔期上映，其後的《破壞之王》、《行運一條龍》及《喜劇之王》等套套都穩坐當年最高票房頭十位內。

雖然星爺之後減產，但他拍的《長江7號》、《西遊．降魔篇》、《美人魚》都是在賀歲檔上映。當中《長江7號》香港票房大收逾51,00萬港元，該片在內地票房更突破2億人民幣，全球累積近5,400萬美元（約4億2千1百萬港元）。

周潤發 元祖男神

近年受歡迎的賀歲片，有古天樂、黃子華及甄子丹等男神主演，遠有張國榮的《花田囍事》、《九星報喜》等，不過原來周潤發才是賀歲片男神的正宗。

周潤發1988年首度參演賀歲片《八星報喜》，這部充滿濃厚節日氣氛的喜劇，成為當年港片年度票房冠軍。之後再以《阿郎的故事》原班人馬打造的1990年賀歲片《吉星拱照》（圖）和1992年《我愛扭紋柴》，到2014年起的《賭城風雲》系列，幾乎每年都有發哥的身影。

梁朝偉 孖膶賀歲

數最經典的賀歲片，不得不提1993年上映的《射鵰英雄傳之東成西就》，戲中梁朝偉一幕「孖膶腸」造型（圖），引發笑蛋，令觀眾留下深刻印象。

其實，偉仔也演過不少賀歲片，其中與楊千嬅合作的《行運超人》，從風水命理故事來賀新春，幾乎是每年新春必重溫的電影。雖然偉仔是影帝級人馬，但他1994年主演的賀歲片《神龍賭聖之旗開得勝》，被稱為史上最爛電影，當時被形容劇情爛到核爆。