ViuTV真人騷節目《家務戰場》，今晚去到第7集，6位「世界級港女」貝依霖（Chantale）、馬俊怡（Rose Ma）、伍詠詩、王頌茵（Kathy仔）、陳婉婷（Hebe）及邱晴，在今集分別接受挑戰照顧長者、小孩及小動物，對照顧自己也有缺失的6女而言，顯得相當有難度。

詩詩與Chantale負責照顧婆婆，Chantale替婆婆更換牀單、洗碗、熨衫，但Chantale連熨斗也不懂用，要請教婆婆如何入水。而詩詩更要替婆婆洗腳及按摩，詩詩表示:「同婆婆相處咗幾個鐘其實過程係開心嘅。」

而邱晴要與Kathy仔同一時間照顧3位小朋友絕非易事，二人顯得難以控制自己情緒，期間更遇上小孩爆喊。邱晴表示:「由唔熟教到熟，要幾個鐘令佢哋信任係好難。」

Rose Ma和天生害怕與小動物接觸的陳婉婷，獲編排照顧活躍大狗，陳婉婷感到手足無措，初見到大狗已全身僵硬兼後退，她說:「今次係我人生最大挑戰，已着咗長褲、手套、面罩及眼鏡，希望少啲接觸，媽咪話我細個時唔驚，但曾俾狗追過，所以就驚。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！