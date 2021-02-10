天堂鳥成員歐喬鋒（Tyrese）多年來兼顧家族搞的園藝生意，現時擴展至網上業務，業務範圍包括園藝維修，他大部份時間一腳踢。

Tyrese每年也會擺年宵，今年更衝出新界在銅鑼灣開年宵檔賣年花。今日雖然下傾盆大雨，但穿上雨褸的Tyrese仍親力親為做生意，搬搬抬抬冇難度。不過由於疫情影響，加上天氣差，Tyrese表示生意受到不少影響：「以往都係新界區做年宵，今年試下做銅鑼灣，但之前話唔開，再開番就要轉計劃，入嘅貨減一半。而家仲要落雨，得番兩日清貨。」

雖然今年銷情未如理想，但Tyrese仍然希望明年繼續跨區做。以往不用戴着口罩，變相可以自己做埋生招牌，但他笑言：「都有人會叫我影相，但影完佢哋冇幫我買嘢。」之前他已決定跟女友結婚，預計在今年簽紙，但婚禮有可能押後：「都想搞個開心嘅婚禮，大家無拘無束開心啲。但呢排好忙，過完年先擇日。」

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