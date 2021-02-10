武漢肺炎第4波疫情漸平穩，食物及衞生局局長陳肇始今日表示，如年初七（18日）前疫情平穩，將於年初七起有條件放寬社交距離措施，包括食肆4人堂食至晚上10時，惟強迫食客要嘟安心出行二維碼或登記個人資料，而且所有員工都要檢測，違者停晚市堂食3-14日，場所負責人亦可被罰5萬元和監禁半年。

在長洲開餐廳的前組合HotCha成員張惠雅（Regen），寧願停晚市堂食少做生意，都不想迫食客嘟安心出行，她以短訊回覆《蘋果》：「自己本身收錢都只係用計數機，加上個人都好怕煩，最怕啲科技嘢，平時又係一個人喺舖做到死咁，自己仲點幫人登記。自己都希望疫情快啲好，加上太唔穩定唔敢請人，呢段時間當畀自己休息，繼續唔做晚市堂食。」寧願賺少些，十分有性格。

除食肆有望初七重開晚市外，陳肇始指還會重開多項文娛康體場所，包括健身中心、戲院、美容院、主題公園、遊樂場所及遊戲機中心等，同樣要強制顧客掃安心出行二維碼或登記個人資料，開設party room的陳潔玲今日回覆《蘋果》：「其實我哋都未收到消息，而家都係靜觀其變，等政府通知，但係開得番門先算啦，我個人嚟講唔係好樂觀。」

而開設美容院的何弘軒則回覆：「我哋未有收到正式通知，都係啱啱記者會宣佈，可能喺未來呢1、2日，政府先會簽一份文件，正式宣佈可以開番，希望可以快啲開番喇。如果可以盡快開番舖，我哋都會盡量配合措施，亦都樂意配合。」

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