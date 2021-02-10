ViuTV真人騷《家務戰場》今晚講到馬俊怡（Rose Ma）及陳婉婷（Hebe）被分派去照顧寵物，由於Hebe天生怕動物，所以她第一時間示意負責為貓狗煮晚餐，不過煮到雞手鴨腳，求其將雞肉和南瓜壓碎，及後放在煲內煮，但她竟忘了睇火，因過熱不斷冒煙，Hebe亦察覺不到，最後更煮到燶晒！Hebe忍不住大叫：「頂，點算呀？」其後在屋主協助下，Hebe終於克服對動物的恐懼，更大膽為狗狗抹「屎眼」，更與牠們合照，事後她說：「我諗真係一個奇蹟，我諗唔係拍呢個節目，我唔會主動去接觸動物。」

至於Rose Ma放完狗後，就要為狗狗修剪腳毛，但她先要讓狗趴在地上，可惜狗狗十分活潑，不停四圍走，搞到Rose Ma捉得好辛苦，她忍不住問：「佢會唔會太大隻呀？」更被小占笑她打摔角。最後Rosa Ma使出騎功——整個人騎在狗狗身上壓着對方，才能為狗狗修剪腳毛。事後Rose Ma表示：「我最唔想做係幫狗狗剪腳板底毛，因為真係好難，同埋我覺得好危險，難度係我要成個拑低佢，然後要同佢鬥智鬥力，我又好怕剪親佢。」幸好最後兩人順利完成任務。

之後她們會合其他4位隊員，挑戰鬥快換床單任務，她們分3組比賽鬥快，貝依霖（Chantale）明顯雞手鴨腳，更扯爛被袋，她笑說：「我啲指甲長，所以好唔鍾意換。」最後以6分01秒完成；伍詠詩和Hebe一組就相當合拍，而且有板有眼，效率又高，但可惜她們用了6分21秒；至於王頌茵（Kathy仔）和邱晴就最快，雖然Kathy仔換床單被鋪有點論盡，笑說：「搵被袋條拉鏈搵咗成分鐘都搵唔到！」但幸好有邱晴有協助，兩人最終用了5分28秒完成。

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