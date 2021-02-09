愛情是人生重要的感情關係，無論是一段轟烈的愛情、一場的不忠關係，或長或短，都為人生的經歷中的記號。時尚界要求無窮的創作力，愛情經常都作為靈感的催化劑。歷來愛情和創作最分不開的肯定是Gabrielle Chanel，Yves Saint Laurent的Pierre Berge是聖羅蘭命中注定的救贖，拿破崙與Josephine的愛，就算離婚後仍然保留了Josephine的皇后尊號，以至其御用珠寶設計師在正式成立珠寶品牌Chaumet時，亦以Josephine為首位靈感繆思，成就品牌的靈魂。隨便拿來都是愛，時裝界就是桃花朵朵開的傳奇愛情經歷。

Chanel 一生最愛化靈感

與其說Gabrielle Chanel從男士們身上找到創作靈感，倒不如說愛情是她的創意來源，她的情史直接影響其創作。有「love of life」之稱的Boy Capel，Chanel與他一起近10年，他們喜愛遊山玩水，令Chanel希望身體可以穿得自由舒適。Boy Capel的衣着為Chanel帶來無窮的啟發， 開始以jersery造衫，設計出針織服裝，條子上衣等，在Deauville旅行時又靈機一觸設計出女裝水手裝，統統都緣於同一個概念——身體自由。

時間一轉去到上世紀30年代，那時候正值夏天，Gabrielle Chanel去奧地利阿爾卑斯山區避暑，認識了堪稱奧地利Boy Capel的貴族男爵Hubert von Pantz，兩人立即擦出愛火花，Chanel應Hubert von Pantz邀請再次重訪奥地利，在他的酒店裏遇上影響她設計的人——電梯服務生，經過研究，Chanel jacket在50年代誕生，就是今天的tweed jacket雛形。

YSL愛情結晶

創意無限不一定等如事業有成，所以人們經常說假如沒有Pierre Berge，就沒有Yves Saint Laurent，Pierre Berge利用自己的商業頭腦將YSL打造成時尚界最具影響力的品牌，Berge也是患嚴重情緒病的聖羅蘭的精神支柱。才20歲出頭的聖羅蘭當年被徵召入伍後遭辭退，又被Dior解僱，令他精神崩潰患上嚴重精神病，以酗酒、濫藥、性愛來麻醉自己，就是得Berge為他出頭，告Dior取回公道。之後Berge幫聖羅蘭找美國投資者，讓他有資金創立自己的品牌，YSL無疑是屬於二人的愛情結晶品。不過這段感情經歷多次離合，多得Berge的包容，支持着聖羅蘭走過每一次的人生低谷，YSL就沒有當年的地位。

天生藝術家性格的聖羅蘭就愛沉淪慾海和派對，更曾與Karl Lagerfeld爭奪男伴Jacques de Bascher，但不得不承認，在這段沉淪的日子，聖羅蘭交出了最多經典創作—— safari狩獵裝、將see-through及牛仔褲帶進高級時尚的門檻。

拿破崙與Josephine

拿破崙與Josephine （Joséphine de Beauharnais）的愛情是多年來法國珠寶品牌Chaumet的靈感來源。 她本來是一名穿梭於上流社會的寡婦，後來認識了當時是總帥的拿破崙，而且對她一見終情，拿破崙對Josephine展開熱烈的追求，後來兩人結成夫妻，可惜因戰爭而分隔兩地，拿破崙瘋狂地為她寫情信的事迹留芳百世。但這場異地戀注定沒有好下場，拿破崙對Josephine的迷戀，將戰勝的榮耀全歸於Josephine，以至離婚後仍然保留她的皇后的尊號，甚至連死前也喊着她的名字。Chaumet創辦人曾被委任為他們的御用珠寶設計師，拿破崙登基當日，他親手為Josephine 戴上Chaumet設計的加冕后冠。後來Chaumet正式成立，Josephine成為品牌首位靈感繆思。

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