陸永踏入娛樂圈後篤信風水命理，還跟不少風水大師相熟，繼同堪輿學家麥玲玲friend到不得了，原來多年來陸永都會找雲文子睇風水兼催運，日前雲文子到陸永家中睇風水，二人更搞笑拍片玩調轉身份，扮演風水師的陸永向師傅指點迷津。

雲文子日前到陸永家，陸永先斟茶答謝，雲文子並與他家中多隻貓貓合照。陸永娶了個靚靚老婆，並誕下兩女，加上6隻貓咪，一家樂融融。其實陸永一家都是愛貓之人，更為貓咪請教師傅，雲文子說：「都要問㗎，因為對家運都會有影響。佢屋企養咗6隻貓，寓意六六無窮，陸永屬狗，同貓都好夾，都旺佢㗎。」師傅又謂沒有寵物是主人的剋星，不過也可以用自身的八字批算兩者是否夾得來。

雲文子又透露跟陸永相識多年，這些年來都替他看風水，她說：「其實我哋識咗一段時間，陸永一直都好撐我，呢幾年都有幫佢睇風水，上年因為大氣候差好多，呢一年中秋後就非常OK嘞，運勢強，可以喺演戲同唱歌多元發展鋪路。我都有幫佢擺陣催運，加強成家人嘅運勢，主要增旺名氣同財運，當然要補番上年嘅損失啦。而兩個女就好適合入娛樂圈，尤其細女，好有表演慾。」

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