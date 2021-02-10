韓國年度盛事「第41屆青龍電影獎頒獎禮」雖然在日前改為網上直播形式舉行，但一眾入圍演員及頒獎嘉賓依然盛裝打扮亮相。當中不少女星都選擇了以最穩陣的黑色及白色禮服亮相。

當中金喜愛就揀穿了Chanel 2020早秋系列，一襲白色的絲質長裙，長袖與恤衫領的設計，簡約利落，凸顯了其高雅氣質，金喜愛刻意少扣了兩顆鈕扣，營造出高衩效果，令行與走之間增添了性感女人味。

至於申敏兒就以黑色姿態亮相，穿起Celine 2020秋冬系列，黑色長袖絲絨禮服，雖然造型密實，但貼身設計依然盡顯其好身材，領口和袖口飾上華麗的金色與寶石裝飾，時尚氣場十足，加上她的無敵笑容，成為紅毯最美亮點之一。

另一韓國女星李聖經同樣選擇黑色造型，身穿來自Maticeski的禮服登場，長裙裁自垂墜流暢的黑色縐紗，腰身綴豐富的褶襉細節與荷葉邊則，塑造出精緻感與立體感，配合李聖經的時尚氣質，顯得性感又迷人。

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