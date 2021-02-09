《西遊記》久不久就被翻拍成電影及劇集，版本甚多，歷年有不少巨星扮成美猴王孫悟空，表現自然有參差，尤其珠玉在前，當中周星馳及張衞健演繹的版本，則可謂備受讚譽。

【備受讚譽】

張衞健 金句傳頌

1996年張衞健在無綫劇《西遊記》做孫悟空，金句不絕，如「Yo！使乜驚呀」、「我係花果山水簾洞美猴王齊天大聖孫悟空」都成流行口頭禪，收視更大收44點，之後的《齊天大聖孫悟空》也掀熱潮。

周星馳 締造經典

1995年周星馳在《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》及續集《西遊記大結局之仙履奇緣》中，演繹無厘頭卻情深的孫悟空，其中「如果係都要喺呢份愛加上一個期限，我希望係一萬年」更成經典對白。

黃渤 顛覆傳統

2013年周星馳監製電影《西遊．降魔篇》，邀請內地影帝黃渤扮演孫悟空（猴妖）一角，顛覆以往形象，片中的孫悟空被關五百年後變禿頭、形象頹廢及深謀遠慮，十分嚇人，網上一面倒讚賞黃渤演技。

彭于晏 靚仔創新

2017年彭于晏主演的《悟空傳》被稱為「史上最靚仔悟空」，據知拍攝前彭于晏努力學習耍猴拳，拍攝時每天八個小時以上化妝。電影在CG以至人物形象塑造上，都被指有動漫的感覺，獲網民讚有新意。

【備受批評】

陳浩民 浮誇搞笑

1998年無綫拍《西遊記（貳）》，找來陳浩民取代張衞健，使大批觀眾不滿，收視及口碑也不及前作。陳浩民被指演出誇張，卻又不夠張衞健鬼馬，因續集太受注目，孫悟空也成為陳浩民經典角色之一。

李連杰 功夫馬騮

2008年李連杰在荷李活電影《功夫之王》中，首次以功夫動作演繹孫悟空，跟首度合作的成龍大打出手，外國觀眾指新鮮感十足，但當時在港受到不少批評，李連杰一身盔甲造型被評為不倫不類。

甄子丹 文戲失手

2014年甄子丹在《西遊記之大鬧天宮》中做悟空，造型花心思，面上化妝多達25道程序，且穿上「仿真肌肉」拍動作戲，惜宇宙最強動作靈活，文戲演繹就平平無奇，但仍成為當年中港兩地賀歲片王。

郭富城 過敏狒狒

2016年郭富城在《西遊記之孫悟空三打白骨精》演齊天大聖，以舞蹈身手演繹肢體語言，被讚和甄子丹不遑多讓，但演技上同樣發揮不大。兩年後城城再演《西遊女兒國》，因臉上黏滿金毛而嚴重過敏。