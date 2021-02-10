日本各大傳媒今日報道企業在三月結算前的人事變動狀況，當中竟發現經典電影《情書》的42歲女星酒井美紀將就任為日本老字號糕餅店「不二家」的董事長。

酒井美紀在1995年由中山美穗主演的經典愛情電影《情書》中，扮演中山的少女時代一炮而紅，又於翌年擔正主演富士電視劇《白線流》，其後憑1997年電影《誘拐》獲得日本奧斯卡優秀女配角獎。酒井隨後於2008年嫁給一名醫生，並於2010年3月誕下兒子，成為家庭主婦的酒井美紀至今仍然有繼續演出工作。酒井近期還首次挑戰做寫真女郎，為前日出版的《週刊Playboy》拍攝靚相，她表示這是她有生以來最暴露的一次。酒井由演員搖身成為董事長，「不二家」方面就向傳媒表示酒井因為去年曾經為「不二家」的牛奶妹商標擔任代言人，所以憑經驗獲邀成為社外董事長一職，而且公司亦希望酒井以主婦的立場，給予經營的建議。

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