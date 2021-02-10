曾活躍於80年代、有「80年代IU」之稱的李京美，她出道不久就突然消失於幕前。事隔數十年，去年她亮相KBS節目而再次成為網民的話題，不過年近60歲的她原來已經出家，令不少網民大感愕然。

出道後突然消失

李京美的法號為「普賢大師」，18歲出道時人氣非常高，在1984年KBS韓國歌謠大賞中有份提名最佳女新人歌手獎。當年李京美人氣高企，又擔任各品牌的化言人，獲得1千萬韓圜（約6.9萬港元）的廣告合約，不過她在1987年卻突然消失於幕前。

透露曾遭性騷擾

去年李京美突然亮相幕前引起大眾的衝擊，當時她透露因為過去曾受到性騷擾等的情況，在無可奈何的情況之下只好離開娛樂圈。她受訪時強調自己不後悔當初的選擇：「我選擇出家的生活亦不是很平坦，反對我出家的屋企人強行將我送進精神病院。不過最終我亦能按照自己的意願過着出家的生活。」同時李京美現時亦以普賢大師的稱號開設YouTube頻道，與訂閱者作溝通交流。

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