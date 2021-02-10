ViuTV近年製作的劇集和真人騷大多數都獲得網民的支持，當中《全民造星》系列，更加為樂壇帶來新氣象，MIRROR在今年樂壇的頒獎禮，橫掃了不少獎項；劇集方面的成績亦不遜色，《男排女將》今年在民間電視大獎中，獲網民選為最佳劇集，ViuTV更一口氣擸了12個獎成為大贏家，結果被打到落花流水的TVB急召獎門人曾志偉和王祖藍回巢救亡！

惟最近ViuTV播完自家劇《太平紋身店》後，安排播出由邵氏演員黃宗澤、吳卓羲、莊思敏、關智斌和周秀娜等演出的外購劇《戰毒》，不過咪以為這套由TVB出身演員助陣的劇集，安排在ViuTV播會有新鮮感，事情剛好是相反。自從這套劇在周一首播後，引起網民強烈不滿，因為當日觀眾之所以轉台睇ViuTV，一來是不滿TVB新聞在反送中運動的報道立場偏頗，其次是為迎合大灣區觀眾口味，近年減少純本土製作，加入外資拍攝合拍劇，而且經常拍以警察為題材的劇集，偏偏《戰毒》就綜合了合拍劇和警察題材兩個元素，結果不少網民到ViuTV的FB專頁瘋狂留言派嬲，甚至更有網民開設「ViuTV停播《戰毒》關注組」的專頁以作抵制。

網民紛紛派嬲留言狠批：「播乜都好，停播《戰毒》就得！」「點解會播套咁嘅劇？以為睇緊TVB囉！我睇Viu唔係為咗睇番TVB啲膠劇啊！唔好咁啦，停播《戰毒》啦，否則以後都唔會睇Viu！」還有網民表示在這時段已經轉了台睇Netflix、港台31、睇YouTube，甚至狂loop《男排女將》、《造星》系列，又有網民表示會選擇熄機去沖涼，當然亦有網民提議：「其實未必需要咁嬲嬲豬嘅，最多唔睇《 戰毒 》囉。大家惟有希望ViuTV 盡力增產，唔使成日播下斷下咁無癮仲好啦！」

對於網民的洗版式留言要求停播一事，《蘋果》今日向ViuTV方面了解，其發言人說：「ViuTV重視不同觀眾的意見，提供不同類型節目，包括自製及外購。我們目前正有多部原創劇及綜藝娛樂節目製作中，並將於不久將來推出。」

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