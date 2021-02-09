韓國劇迷近年不再只愛看愛情喜劇，反而反映真實婚姻的劇集成功跑出，當中《夫妻的世界》、《Penthouse》都成功爆紅，近日就到越戰越勇的收費台TV朝鮮製作的出軌劇《婚詞離曲》成功爆出，劇集目前播到第6集，收視最高達9.062%，創TV朝鮮收視新高，成為該台收視No.1的電視劇，香港劇迷可於Netflix上追看。

劇情引共鳴

《婚詞離曲》講述代表30代、40代及50代的三名女子面對老公出軌的故事，在愛情與幸福面臨崩解危機之時，她們能否重拾幸福的故事。劇集在當地掀起話題，當中三位女主角面對的婚姻問題引起不少劇迷共鳴，不過劇集主演都不屬於一線韓流巨星，即使平日熱愛煲韓劇的劇迷亦未必認得劇中幾位主角，而要數港劇迷較為認識的主角就是曾擔正《焦急的羅曼史》的成勛。

第三者懷孕

現年37歲的成勛在劇中飾演金應洙的二兒子判士賢，他是一名律師，與李歌領飾演的電台DJ妻子夫惠領結婚三年。於劇中成勛和結婚三年的李歌領原本屬於幸福的一對，他更冧爆向妻子表示即使她到60歲仍然深愛對方。不過因為李歌領一直不願意生小孩，加上性格火爆，成勛於第二集已背妻搞外遇，而當李歌領發現成勛擁有另一部偷食電話時，即時嬲爆狂摑及打對方32巴，更由停車場打到返屋企，最終打到成勛流鼻血，認真誇張。目前劇情發展到成勛因外遇對象懷孕，一心想與李歌領離婚，但李歌領堅拒離婚，令性格優柔寡斷的成勛甚感為難。

收養流浪犬

《婚詞離曲》爆紅亦令成勛人氣急升，事實上成勛形象討好，他曾參加流浪犬愛心義工活動，因日夜照顧流浪犬最終決定領養了一隻狗女陪伴獨居的自己，令不少女性fans封他做暖男。而今次成勛在劇中忽然變成偷食賤男，雖然有不少劇迷都不滿他背妻偷食，但又十分同情他在劇中面對火爆妻子的處境。

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