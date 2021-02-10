明星人氣越高，宣傳的影響力當然也隨之越高。內地明星們在社交平台上引發的流量效應不容小覷，帶貨力驚人，因此不少時尚精品牌也爭相打「名人牌」。Louis Vuitton最近便邀請了一眾新生代明星演繹LV Volt系列珠寶，包括迪麗熱巴、范丞丞，及台灣女星歐陽娜娜等。

在微博上坐擁逾7,300萬粉絲的迪麗熱巴，戴上手觸及耳環，以嫵媚姿態演繹珠寶的摩登魅力，貼文一出，短短時間便吸引了超過百萬粉絲的轉發及讚好，認真厲害！

至於歐陽娜娜就以個人少女感加持，將珠寶演繹出清新韻味。雖然歐陽娜娜近年主打在中國發展，不過相比迪麗熱巴，看來人氣還有一大後距離，在微博擁有二千多萬粉絲的她，貼文只有一萬多的轉發及二萬多的讚好，流量相差超過近50倍。

另一邊廂，若要數到近年最炙手可熱的珠寶設計師，Yoon Ahn必定榜上有名，自家品牌AMBUSH搞得有聲有色之餘，作為Dior Men配飾設計師的她亦備受認可，最近她就特意選擇在疫下，推出AMBUSH首個廣告。

Yoon Ahn指：「在疫症時代，溝通變得比以往更加重要，想要和大家分享我和設計的故事，就少不了能抓住眼球的影片和照片。」AMBUSH首個廣告以「家」為主題，日式建築配合意式家具，正如設計師和品牌的多元文化背景，其春夏設計一如既往，線條利落兼實穿性高，以棉質及麻質等天然材質提高舒適感，和廣告主題互相呼應，感覺有如在家般自在。

深受Hip Hop文化影響的AMBUSH，廣告採用了黑人模特兒Anok Yai及Malik Anderson，兩位均被喻為是模特兒界的新星，前者是繼Naomi Campbell後，第二個為Prada騷開幕的黑人模特兒，前年更被選為「最貴模特兒」，一般拍攝每小時賺15,000美金（約港幣$117,000）；而今年只有19歲的Malik Anderson，3年前在地鐵上被發掘，至今已征服四大時裝界，兼多次登上雜誌封面，前途無量。

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