24歲英國男星湯姆賀倫（Tom Holland）主演的Marvel電影《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3）將有大量紅星加入，包括「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）和「電魔」占美霍士（Jamie Foxx）等，而第一、二代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）和安德魯加菲（Andrew Garfield）亦盛傳會現身，不過今日湯姆賀倫就表示兩位不會加入，除非Marvel連他都暪住。

其實湯姆賀倫一向是Marvel的劇透王，因此早於《復仇者4》時電影公司已欺騙過他，向他指是拍婚禮的場面，其實是鐵甲奇俠的喪禮。日前湯姆賀倫才表示對新作卡士全不知情，但到今日就表示深信杜比麥奎爾和安德魯加菲不會參演：「不，他們不會出現在這部戲，除非他們向我隱瞞這重大的資訊，我就覺得這個秘密如果要暪住我就太大，所以我不覺得他們會參演。」然而他就老實承認，到現在都不清楚故事內容：「我真的不知道這套戲講甚麼，而我已經拍攝了8個星期。」

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