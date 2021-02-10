情人節即將到來，準備好送給另一伴的禮物了嗎?

Salvatore Ferragamo在迎接今年農曆新年及情人節的同時，特別邀請倫敦插畫家Charlotte Mei、意大利雕塑家Davide Ronco、美國拼貼畫藝術家Johanna Goodman、土耳其媒體藝術家Mert Keskin和荷蘭藝術家Ruth van Beek，攜手創作一系列多媒體藝術品，詮釋Patchwork of Love的概念，作品包括拼貼畫、動畫、插畫、照片、影片和雕塑，利用撞色設計去呈現故事，也將品牌的標誌性元素融入其中，營造全新感覺。

至於情人節的特別系列，為女士而設的包括Vara手袋，選用紅色面料，搭配以心形鍍金扣飾點綴於蝴蝶結上，呈現煥然一新的時尚感，品牌亦為Vara鞋真絲緞面鞋履上，加添上美人魚鱗片效果，在邊緣鑲嵌了色彩鮮明的水晶，別出心裁。男士方面，以紅黑色彩作爲主題，立體紋理銀包飾有Gancini標誌； Loafers和波鞋，則飾有Gancini圖案，還有Gancini皮帶、Clutch、紅色心形圖案領帶等不同單品，貼合不同時尚品味的男士。

不好意思將「我愛你」說出口，不如透過時尚單品向另一伴傳遞心意。Balenciaga推出的情人節別注系列，將「I Love You 」變成可愛的印花圖案印在服飾之上，另一款「All-over Love」印花，就將不同語言的「我愛你」變成印花。

系列備有男女裝單品，並推出多種配色如粉紅色、紅色、黑色和白色，包括 T 恤、連帽衫、圓領衫、恤衫、上衣和緊身褲，也提供黑色褶皺緞面眼罩。手袋款式則有經典的Hourglass、Neo Classic、Wheel、Shopping、與 Explorer 男裝袋等及 Cash 銀包，也有耳環、Toy 吊飾、心形鎖匙扣、皮革手環等不同配飾，既時尚又充滿浪漫氛圍。

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