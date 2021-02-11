現年62歲的日本傳奇歌后山口百惠引退40年，NHK電視台上月底以高清畫質重溫她於1980年10月5日假武道館舉行的告別演唱會，依然引來不同世代的歌迷關注，不但登上Twitter全球熱門榜冠軍，就連演唱會的DVD亦重新打入Oricon周間DVD排行榜十大位置，再次捲起一陣百惠熱潮。

山口百惠的《從傳說到神話 日本武道館告別演唱會》DVD於2009年8月發行，早前受到NHK電視台帶挈刺激銷量，賣出1,188張，打入本月15日Oricon周間DVD排行榜第八位，是該DVD自10年零7個月以來，再次打入十大，比上周的183位大幅上升。NHK於上月30日播出的演唱會，平均收視8.6%，除了告別演唱會外，2009年推出的DVD Box和2010年推出的《山口百惠 in 夜之Hit Studio》亦曾分別打入排行榜第七和第三位。

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