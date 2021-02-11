鄭秀文（Sammi）踏入48歲，出名懂得養生兼保持健康體魄，平日除熱愛運動，自前年11月胃酸倒流後，她更養成喝暖水的好習慣，加上最近進行168飲食法近1個月，吃得飽卻清減，平日不用工作，Sammi也愛親自下廚，更與安仔拍拖到街市買餸，非常溫馨。今天趁着年三十，Sammi在IG繼續分享健康寶貴的訊息，不過一年一度的農曆新年，Sammi決定破戒狂食。

Sammi連日來密密進行拍攝工作，昨天整日下雨有點冷，穿上白色迷你短裙、手拿着暖水壼的她，透露要繼續馬拉松Shooting，不過該裙子卻令她感到有點凍，她寫道：「現在的mi，已經是長期喝熱水（暖水）的體質，（手上的就是熱水），多喝暖（熱）水有助養生（徹底到達須要養生的年齡)，皮膚都會變得更好。另外，mi也進行168飲食法差不多一個月，（即是一天裏只有8小時可以隨意進食，其餘16小時不能進食）實行感覺良好，吃得飽但意外地清減（瘦）了，很健康的飲食方式。不過........新年期間決定破戒！」

而今天Sammi繼續開工，她一邊唱歌一邊整頭：「工作時，有音樂，非常重要。也在告訴自己，能夠為大家唱歌是非常幸福的事。能唱，就要珍惜。能有機會唱，就要做到最好。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！