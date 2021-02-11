剛在Netflix上架的四集犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel），嘗試解開藍可兒之死的種種疑團。

警方曾指當時在酒店水塔發現藍可兒的裸屍時，水塔門已被關上，但節目卻揭發原來是警方擺烏龍，與第一目擊者的口供並不一致。紀錄片訪問了塞西爾酒店一名前技工，他是發現藍可兒屍體的第一人，他記得當時水塔門開着，一探頭看即見到藍可兒的臉孔朝天，與警方所指的剛剛相反。

藍可兒之死轟動全球，事件更與靈異傳聞扯上關係，此懸案還被指是倒模經典鬼片《夜雨閃靈》的部份劇情，兩者出現多個共通點。

荷李活片《夜雨閃靈》是翻拍自黑木瞳主演、中田秀夫執導的日本片《鬼水凶靈》，2005年荷李活版由珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）演出。故事講述女主角是位單親母親，她帶女兒搬入公寓後遇上恐怖經歷。早有網民指有部份劇節與藍可兒案相似，片中除出現有升降機的閉路電視畫面外，最巧合是主角女兒獨自上天台，並爬入頂樓水塔後遇溺，當時小女孩所穿的衣服亦跟藍可兒一樣是件紅色外套，巧合得令人心寒。

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