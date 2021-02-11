現年28歲的陳嘉桓跟黃宗澤傳緋聞多時，但有指男方一腳踏兩船不歡而散。陳嘉桓收拾心情積極自我增值，成為皮紋分析師，她指黃宗澤皮紋複雜，性格愛交遊廣闊；朋友多不勝數，兩人緣份僅適合做朋友。黃宗澤對陳嘉桓而言絕不是好情人，陳嘉桓在新的一年許下願望：「我想搵專一嘅人。」

陳嘉桓早前接受《蘋果》專訪，穿上粉紅外套的她拿起桃花道具拍照，不時透露需要桃花運。原來自她成為皮紋分析師後，當有朋友介紹男仔時，她第一時間會先看對方皮紋：「睇手指好過睇佢啲social media。」陳嘉桓指自己慢熱又男仔頭，擁有某些皮紋的異性絕非她的那杯茶，例如太霸道及猴急的男仔都不適合，她表示要找跟自己皮紋相似的男士，包括關心身邊人、喜歡一大班人包括家人及朋友，要接受自己會花不少時間給身邊人，陳嘉桓說：「疫情令我改變咗，覺得要多啲見家人，同埋希望未來老公都鍾意同重視小朋友。」

「搵專一嘅人」

陳嘉桓透露早前曾跟圈外人拍拖，但最終分手收場，至今單身約一年多：「我係有拍拖，不過唔想講，因受埋唔少壓力。」她苦笑稱當日都有看過男方皮紋，但奈何最後仍因性格不合分開。其實，近年有指陳嘉桓與黃宗澤合拍網劇《守護神》撻着，及後更疑似同居，但卻被黃宗澤內地女友張沙沙發現來港趕走陳嘉桓。

是否因跟黃宗澤的緋聞嚇走追求者？陳嘉桓笑稱沒有仔細研究，至於跟黃宗澤有否聯絡，陳嘉桓未有正面回應：「佢唔係我最close嘅friend，但都知佢唔喺香港，我好多圈內嘅朋友都返內地做嘢，佢都係。」有否幫黃宗澤看過皮紋？陳嘉桓說：「約略睇過，佢係屬於有好多朋友嘅紋型，可以兼顧好多嘢。但佢嗰種紋型反而我係冇，我哋只可以做朋友。」男方對她而言是否不是一個好情人？陳嘉桓只說：「我想搵啲專一嘅人，因我嘅皮紋簡單，有啲複雜皮紋嘅人我都唔敢太接近。」

創業多諗頭

成為皮紋分析師後是否比娛樂圈更好賺錢？陳嘉桓指一畢業已入行，因此希望增值自己，她曾學過半永久化妝如紋眉紋眼線，又曾想考健身教練牌照，奈何因疫情而暫停。陳嘉桓現任皮紋分析師，更創立自己品牌，由好友兼契爺何國鉦為她設計logo，她說：「當創業所以都冇諗賺咗幾多錢，反而幫到人先係最大滿足。」

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