奧斯卡昨日公佈部份獎項初步入選名單,由挪威導演Anders Hammer執導、以反送中為題材的紀錄片《Do Not Split不割席》,入選奧斯卡最佳紀錄短片,導演於twitter上宣佈喜訊:「我們關於香港示威的紀錄片《Do Not Split不割席》,成為了奧斯卡最佳紀錄短片10套入圍作品其中一套。」《Do Not Split不割席》是一部30分鐘的紀錄片,講述香港的抗爭並非虛張聲勢,而是一場場的實戰,以對抗持有武器的警察。片中紀錄了抗爭者的決心與犧牲,而政府卻未有退讓,更通過北京支持的國安法。

《陽光普照》進15強

至於內地演員周冬雨及易烊千璽主演、曾國祥執導的《少年的你》,成功打入奧斯卡最佳外語片15強,大會最終會選出最後五強,再於頒獎禮上角逐獎項。除了《少年的你》,台灣的《陽光普照》亦在15強的名單上,最終入圍名單將於下月15日公佈。去年今日是奧斯卡舉行的大日子,但今年因疫情而延期,改到4月25日舉行。

《曼克》揚威影評人

另外,被視為奧斯卡指標的美國影評人之選大獎頒獎禮(Critics’ Choice Awards)日前公佈電影組提名名單,Netflix黑白電影《曼克》(Mank)擁12項提名稱冠,排第二的是獲10項提名的《Minari》,男主角Steven Yeun提名影帝,韓國女星尹汝貞亦獲入圍最佳女配角。並非演技獎常客的班亞弗力(Ben Affleck)憑《The Way Back》獲影帝提名,與《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)入圍的已故男星「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)爭獎。其他入圍爭影帝的包括《曼克》加利奧文(Gary Oldman)、《Sound of Metal》列斯艾文(Riz Ahmed)及《The Father》安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)等。影后方面,奧莉花高雯(Olivia Colman)是唯一一位同時入圍視后與影后,她早前已憑《王冠》(The Crown)獲視后提名,今次她就憑《The Father》爭影后。