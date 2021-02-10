奧斯卡昨日公佈部份獎項初步入選名單，由挪威導演Anders Hammer執導、以反送中為題材的紀錄片《Do Not Split不割席》，入選奧斯卡最佳紀錄短片，導演於twitter上宣佈喜訊：「我們關於香港示威的紀錄片《Do Not Split不割席》，成為了奧斯卡最佳紀錄短片10套入圍作品其中一套。」《Do Not Split不割席》是一部30分鐘的紀錄片，講述香港的抗爭並非虛張聲勢，而是一場場的實戰，以對抗持有武器的警察。片中紀錄了抗爭者的決心與犧牲，而政府卻未有退讓，更通過北京支持的國安法。

《陽光普照》進15強

至於內地演員周冬雨及易烊千璽主演、曾國祥執導的《少年的你》，成功打入奧斯卡最佳外語片15強，大會最終會選出最後五強，再於頒獎禮上角逐獎項。除了《少年的你》，台灣的《陽光普照》亦在15強的名單上，最終入圍名單將於下月15日公佈。去年今日是奧斯卡舉行的大日子，但今年因疫情而延期，改到4月25日舉行。

《曼克》揚威影評人

另外，被視為奧斯卡指標的美國影評人之選大獎頒獎禮（Critics’ Choice Awards）日前公佈電影組提名名單，Netflix黑白電影《曼克》（Mank）擁12項提名稱冠，排第二的是獲10項提名的《Minari》，男主角Steven Yeun提名影帝，韓國女星尹汝貞亦獲入圍最佳女配角。並非演技獎常客的班亞弗力（Ben Affleck）憑《The Way Back》獲影帝提名，與《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）入圍的已故男星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）爭獎。其他入圍爭影帝的包括《曼克》加利奧文（Gary Oldman）、《Sound of Metal》列斯艾文（Riz Ahmed）及《The Father》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）等。影后方面，奧莉花高雯（Olivia Colman）是唯一一位同時入圍視后與影后，她早前已憑《王冠》（The Crown）獲視后提名，今次她就憑《The Father》爭影后。