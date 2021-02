大熱電子遊戲《The Last of Us》即將改編成劇集,今日HBO就公佈兩位主角人選,兩位都同時來自《權力遊戲》(Game of Thrones),分別是Pedro Pascal與Bella Ramsey。

Pedro Pascal與Bella Ramsey於《權力遊戲》中都擔任要角,分別飾演王子Oberyn Martell與年輕女貴族Lyanna Mormont,今次他們將於《The Last of Us》飾演主角Joel與Ellie,令人非常期待。《The Last of Us》故事將講述Ellie是一名14歲的孤兒,並身處一個已破爛的世界,雖然她一無所知,但仍然要努力生存,因為她可能是拯救世界的關鍵。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!