《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》2月11日（四） Video Talk精選節目表：

一家人 呈分試補習班｜小五數學 分數乘法基本概念及考試重點

日期：2月11日（周四）

時間：4:30pm - 5pm

對象：小五學生

導師：進研教育數學導師 William Chan

內容：在運算分數乘法中可先約簡分子分母後才相乘，避免數字過大計算出錯的問題。如乘式有帶分數或整數，應轉為假分數才開始計算。Mr. William 會教大家分數乘法基本計算，分析考試應用題重點。

同學可先加入「呈分試補習班」Facebook 群組(https://www.facebook.com/groups/610605302918044) 免費下載練習。

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