杜汶澤去年12月把2018年於社交平台建立、擁超過100萬人follow的「杜汶澤喱騷 Chapman To’s Late Show」撤出FACEBOOK及YouTube，成立會員制「喱騷」平台，雖然平台建立初期，出現不同技術問題要改善，幸得網民力撐，入會人數越來越多。大年初一前夕，阿澤今日在社交平台上載宣傳片，為平台今年做一個簡單節目巡禮，透露平台已投放500萬元進行改善網絡程之餘，同時宣佈《鏗鏘集：721誰主真相》編導蔡玉玲加盟「喱騷」，以及平台即將在AppleStore及Google Pay上架。

港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲去年11月遭警方上門拘捕，被控「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」，港台節目製作人員工會指，管理層以有關案件進入司法程序為由，去年11月起停止蔡玉玲參與《鏗鏘集》節目製作。阿澤今日接受《蘋果》電話訪問，問到蔡玉玲加盟平台以及斥500萬改善網絡工程一事，他表示：「係呀，係呀，而家好多讀者支持，所以財政都叫穩健，之前用咗500萬改善網絡工程。所以會有新節目，仲會有節目巡禮。請咗蔡玉玲、導演黃秋生做嘅真人騷。聽聞佢（蔡玉玲）拍完《721誰主真相》之後工作量同之前有好大分別，而我哋一直欠缺資料搜集好叻嘅人，而佢喺呢方面好出色，同佢合作係by project free lance形式。同埋買咗《達明一派》演唱會獨家播映權。」

阿澤續指：「林子穎幫我哋拍嘅第一部劇集，卡士噚日都已經定好晒，除咗有我哋一哥王宗堯，同埋黃到金嘅李綺雯，會拍一部愛情動作實況喜劇，過年喇，祝大家新年快樂，咁大家與其安心出行，不如開心入會喇，大家睇節目睇得開心啲。」

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