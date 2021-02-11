陳茵媺（Aimee）和陳豪結婚快將八年，兩人是娛樂圈出名的模範夫妻，人前人後都十分恩愛，即使二人已育有7歲長子Aiden、本月26日便6歲的次子Nathan及4歲細女Camilla，但感情仍然保鮮得很好，不時都在社交網公開讚老公的Aimee，今日又上載了陳豪在家為兒子剪髮的相片，然後用英文留言指老公日前在開工前先為兒子剪髮，除了表示這是老公擅長工作，還自嘲自己負責的工作不多，所以有罪惡感。

網民見到陳豪為兒子剪髮的溫馨照片都讚好，亦有網民將焦點放在陳豪在家也戴口罩上，讚他防疫意識好強。事實上，陳豪為保護三個子女，防疫措施一直做得好好，甚至曾經公開表示擔心去年11月「無罩」台慶夜安全問題，他上月出席《萬千星輝頒獎典禮2020》， 縱使無綫為視覺效果，要求藝員戴上被指全無防護功能的透明膠口罩，陳豪一於少理，自備醫學用口罩出場，除了拍照時除下口罩，其他時間全程罩不離口。

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