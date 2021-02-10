在東京內經常會遇到日本藝人於高尚住宅附近的街上放狗，就算武漢肺炎肆虐亦照放如常，近日就有日媒找來專家估計當紅藝人愛犬的售價，當中日劇天王木村拓哉與愛妻工藤靜香的大型狗就估計高達65萬日圓（約4.8萬港元），身價非同凡響。

木村拓哉、工藤靜香

估計價格：65萬日圓

木村和靜香一向出名是愛犬之人，兩人在疫情間多次被影到孖着放狗。專家指他們所飼養的大型狗擁有拉布拉多犬和貴婦犬等四種血統，是非常珍貴的品種。

瀧川Christe

估計價格：40萬日圓（約2.9萬港元）

擁有法國血統的43歲名女主播瀧川Christe是日本前首相小泉純一郎的二仔小泉進次郎的太太，她所飼養的黃色拉布拉多犬於年前受到東日本大震災傷害，因而令她決定收養。

上野樹里

估計價格：55萬日圓（約4萬港元）

劇集《監察醫朝顏》女星上野樹里最愛的芝娃娃已經14歲，即是人類年齡超過80歲，而原產自墨西哥的芝娃娃本身比較怕冷，所以上野帶狗仔出門時都會為他穿上衣服，以免着涼。

川口春奈

估計價格：75萬日圓（約5.5萬港元）

日劇《教場》女星川口春奈的法國鬥牛犬身價不菲，牠間中亦會在川口的社交網站上出現。川口在寵物店第一眼看到牠時已經一見鐘情，更為牠搬到可以飼養寵物的住宅單位。

草彅剛

估計價格：75萬日圓（約5.5萬港元）

SMAP前成員草彅剛去年12月30日宣佈與圈外女友結婚，而當日更是愛犬Milk的生日。同屬法國鬥牛犬的Milk於去年3月誕下三隻狗仔，但草彅剛只留下其中一隻繼續飼養。

井上真央

估計價格：50萬日圓（約3.7萬港元）

女星井上真央早前傳與嵐成員松本潤翻撻，她由大學時期已開始飼養波士頓㹴，波士頓㹴雖然十分聰明亦易於訓練，但興奮起上來卻難以回復平靜。

貴婦犬大受歡迎

講到最受日本藝能界歡迎的狗種就一定是貴婦犬，貴婦犬不但嬌小玲瓏，而且性格溫順，令人愛不惜手。女星菅野美穗和佐佐木希的偷食老公渡部建亦有飼養，估計價格大約55萬日圓（約4萬港元）。

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