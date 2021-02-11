現年34歲的韓國男星劉亞仁，在前日舉辦的「第41屆青龍電影獎頒獎禮」中憑《無聲無息》獲封影帝，又與演員好友鄭有美一同獲得人氣獎，他在IG上載兩人的合照後，吸引主持人朴明秀留言祝賀，但朴明秀意外被網民鬧與劉亞仁扮熟，引起熱議。

電台節目結緣

劉亞仁公開了與鄭有美在台下除了口罩的合照，並留言寫道：「恭喜，和朋友一起實在太開心了。」朴明秀亦有留言祝賀兩人得獎，但卻被劉亞仁的fans留言攻擊：「（劉）亞仁oppa才上過你一次電台節目就扮熟，實在很差勁，（你）不只愛跟明星扮熟，事前又不做功課，就算向對方提問也沒有在聽，一直說『我知道了我知道了』而帶過，對這種無禮的行為實在很不愉快。」

正面回應網民

看到該名網民的批評，劉亞仁直接留言回覆對方：「我從來沒有像你這樣的妹妹。」之後又用心心符號回應朴明秀的祝賀留言，舉動獲其他網民留言大讚。不過該名網民似乎未有悔改，看到劉亞仁的責罵後反而表示：「我不是妹妹，我只是你很長期的粉絲」、「收到了oppa的留言了！難道是在發夢嗎？」，又向友人炫耀：「oppa回我的留言，羨慕吧？」令他人大感無言。

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