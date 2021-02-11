ViuTV最近因為播出由邵氏演員黃宗澤、吳卓羲、莊思敏、關智斌和周秀娜等演出的外購劇《戰毒》而引起網民強烈不滿，搞到有不少網民到ViuTV的FB專頁瘋狂留言派嬲嗌停播，不過其後ViuTV的發言人回覆《蘋果》表示一向重視不同觀眾的意見，目前正有多部原創劇及綜藝娛樂節目製作中，並將於不久將來推出。言猶在耳，今日有消息指ViuTV目前除了開拍黃德斌和與MIRROR成員Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）主演的《大叔的愛》外，原來還開拍一套30集長劇。

今次是ViuTV繼《詭探前傳》後，再次開拍30集的長劇，有指邀請了郭羨妮（Sonija）和劉心悠擔任女主角，男主角的另一位人選，則找來有「御用奸人」之稱的李天翔擔任。Sonija在2011年與內地武術指導朱少杰結婚並誕下囡囡後，在幕前的演出不多，到了2014年拍完《無雙譜》後，至今未有新劇在香港播映。直到在上月中，Sonija在社交平台上載大叠劇本的照片並表示：「積極做功課中。」似乎重新投入拍劇工作。在2019年決定離開TVB的李天翔，在上月亦不時在社交平台上載開工的相片。

其後《蘋果》分別向他們了解，李天翔被問是否已接拍ViuTV的劇集，他說：「係呀，不過詳情暫時唔方便講呀，遲啲大家就會知。」心悠的經理人亦確實已接了ViuTV的劇集，而Sonija的經理人只表示目前正在拍劇中，詳情稍後才會公佈。不過根據維基百科的資料顯示，Sonija將會演出一部籌備中的外判劇集《女人魅VS女人味》，劇中飾演一位前警察主管兼社團話事人，未知是否ViuTV目前開拍的劇集，據知劇組將會在農曆年後開鏡拜神。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！