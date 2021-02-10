Netflix劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）最近熱爆，添食開拍第二季，除了劇情，當中的華衣美服更是整套劇的靈魂所在，掀起regencycore熱潮。

《柏捷頓家族》改編自美國作家Julia Quinn的暢銷小說，故事背景設定在19世紀初的英國，講述上流與王室、名媛與公爵之間的故事，有「19世紀《花邊教主》（Gossip Girl）」之稱。Netflix特意找來艾美獎得主、著名戲服造型師Ellen Mirojnick打造戲服，238人服裝團隊在半年內籌備出約7,500件服裝及配飾，絕對落足本悉心炮製。戲服的靈感，除了根據攝政時期的當代裝扮，亦參考了Victoria & Albert Museum的《Christian Dior：夢之設計師》及品牌標誌性的new look，融合新舊元素，換言之，若選對重點item，打造現代「攝政Look」其實很簡單。

高腰連身靚裙

攝政時期的女裝深受文藝復興時代影響，以corset及襯裙為主，配搭束腰緊身衣的高腰禮服，半圓領口貼合胸線，強調女性線條，其他細節包括薄紗喱士設計、鑲嵌水鑽的泡泡袖、超大裙襬及荷葉邊等，華麗又充滿女人味。

根據搜尋平台Lyst早前發佈的數據，自《柏捷頓家族》開播以來，束腰緊身衣的搜尋率急增123%，高腰連身裙增加93%，而珍珠飾物、羽毛髮帶亦上升49%。想走regencycore復古禮服風格，可選擇方形或心形領口，及高腰修身剪裁設計的連身裙，像Simone Rocha和Erdem每季都有不少類似的款式，泡泡袖及羊腿袖剪裁是重點，絲綢材質比薄紗更容易令人接受，配搭淺色調的碎花印花，甜美不浮誇。

性感百變Corset

Regencycore的另一重點元素是corset，有別於傳統的緊身胸衣，現代設計更舒適，材質亦更多變，mix & match恤衫、連身裙或單穿也可。2021春夏Dion Lee繼續有一系列的corset設計，Alexander McQueen和Vivienne Westwood推出另類corset，前者將緊身胸衣印上棉質背心，後者拼接corset於polo shirt上，少了性感，多了一份休閒，更顯個性，實穿性亦更高。

珍珠水晶配飾

配飾方面，珍珠是入門版的選擇，珍珠耳環夠經典百搭，頸鏈今季比起單一設計，層叠款式更受歡迎，喜歡搶眼的可選水晶及寶石頸鏈；高聳的羽毛頭飾太誇張，運用不同風格的如寶石飾或羽毛形狀的髮夾，一樣可以營造出現代regencycore style。

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