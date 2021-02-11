今日年三十晚，限聚令下，新年氣氛欠奉。王宗堯為促進黃色經濟圈，過去兩個月不停在節目《王探黃》發掘黃色資訊，他更與製作團隊炮製大型綜藝節目「王探黃ＸMee新春實睇懲罰祭」，黃冠斌、黃千庭、黃子悅、潘杰寧、莫竣名、施安娜、李綺雯、歐陽巧瑩和方志駒9人分成黃、紅、白三隊作賽，勝出一隊可獲大利是。

上集本來墮後的紅隊發力，連追多個回合追上，白隊的歐陽巧瑩中段身體王不適，急call老公林師傑來補位頂上。《王探黃》今晚10:30pm在果燃台和蘋果動新聞YouTube Channel播出。

播放網址：果燃台

蘋果動新聞YouTube Channel

撐同路人計劃 自由定價支持

想支持王宗堯？你可以在果燃台收看節目的同時，自由選擇一個金額網上付款支持。你亦可到YouTube收看直播，自由定價購買貼圖或留言！你的每分支持，《蘋果》會分予節目合作單位。此時此刻，《蘋果》與你攜手撐同路人

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！